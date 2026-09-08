Salah no ha tardado nada en dejar su huella en el fútbol turco, estableciendo un nuevo listón que no se veía desde hace más de dos décadas. Tras un sonado traspaso de Anfield al Trabzonspor, el jugador de 34 años ya ha inscrito su nombre en los libros de historia de su nuevo club.

El extremo ya había marcado tres goles en sus tres primeras apariciones en liga antes de saltar al campo en el reciente duelo contra el Genclerbirligi. Salah firmó otra exhibición en ese partido, con un gol y una asistencia para ayudar a asegurar una contundente victoria por 5-0. Con ese tanto, el ex talismán del Liverpool se convirtió en el primer jugador extranjero del Trabzonspor en marcar cuatro goles en sus tres primeras titularidades en la Super Lig desde que comenzaron los registros de Opta en la temporada 2000-01.

El logro es aún más destacable teniendo en cuenta el hito personal que Salah celebró a principios de semana. El delantero alcanzó esta histórica cifra goleadora apenas unos días después del nacimiento de su primer hijo varón, su tercer hijo con su esposa Magi.



