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¡El rey egipcio en Turquía! Mohamed Salah pulveriza un récord de 25 años mientras la leyenda del Liverpool hace historia con el Trabzonspor en medio de un comienzo irregular
Inicio de récord para el Rey egipcio
Salah no ha tardado nada en dejar su huella en el fútbol turco, estableciendo un nuevo listón que no se veía desde hace más de dos décadas. Tras un sonado traspaso de Anfield al Trabzonspor, el jugador de 34 años ya ha inscrito su nombre en los libros de historia de su nuevo club.
El extremo ya había marcado tres goles en sus tres primeras apariciones en liga antes de saltar al campo en el reciente duelo contra el Genclerbirligi. Salah firmó otra exhibición en ese partido, con un gol y una asistencia para ayudar a asegurar una contundente victoria por 5-0. Con ese tanto, el ex talismán del Liverpool se convirtió en el primer jugador extranjero del Trabzonspor en marcar cuatro goles en sus tres primeras titularidades en la Super Lig desde que comenzaron los registros de Opta en la temporada 2000-01.
El logro es aún más destacable teniendo en cuenta el hito personal que Salah celebró a principios de semana. El delantero alcanzó esta histórica cifra goleadora apenas unos días después del nacimiento de su primer hijo varón, su tercer hijo con su esposa Magi.
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Superar la desilusión de la Europa League
Aunque el rendimiento individual de Salah ha sido impecable, no todo ha sido un camino de rosas para su nuevo club. El Trabzonspor sufrió una sorprendente eliminación prematura de la Europa League a manos del conjunto húngaro Ferencvaros, lo que llevó al técnico Fatih Tekke a presentar de inmediato su dimisión.
Aunque la cúpula del club bloqueó inicialmente su salida, una posterior derrota por 2-1 ante el Amed SK en la Superliga turca les obligó a actuar, y ambas partes acordaron separarse de mutuo acuerdo poco antes de la goleada al Genclerbirligi. Sin embargo, Salah se ha mantenido centrado en medio del caos, manteniendo su alto nivel pese a la inestabilidad en el banquillo.
El veterano extremo tendrá pronto la oportunidad de ponerse a prueba en otra competición continental cuando la fase de grupos de la Conference League comience el próximo mes. Con duelos de alto voltaje ante los gigantes turcos Galatasaray y Besiktas en el horizonte, el Trabzonspor dependerá en gran medida de su nueva superestrella.
Un posible reencuentro en Anfield
La posibilidad de enfrentarse a su antiguo club sigue siendo un tema candente de conversación en Turquía. Si el Trabzonspor puede mantener su nivel en la liga y asegurar su regreso a la Champions League por primera vez desde 2011-12, un posible reencuentro con el Liverpool en Anfield podría estar sobre la mesa el próximo año.
Preguntado por la posibilidad de jugar contra el Liverpool en una entrevista con los medios del club del Trabzonspor, Salah se mostró sincero sobre el conflicto interno al que se enfrentaría. Afirmó: "Tendría sentimientos encontrados. Son sentimientos encontrados porque he estado allí nueve años. Me encanta la ciudad, me encantan los aficionados, y siempre tuvimos una relación especial, así que sería muy complicado".
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Construyendo un nuevo legado en Trabzon
La llegada de Salah fue recibida con una expectación sin precedentes en Estambul, donde fue rodeado por aficionados antes de poner rumbo a la región del mar Negro. La directiva del club incluso dio el inusual paso de pagar por adelantado parte de su salario para asegurarse su fichaje por delante del Besiktas.
El egipcio se une a una plantilla con varios nombres conocidos para los aficionados al fútbol europeo, entre ellos el exguardameta del Manchester United Andre Onana y el exdefensa del Manchester City Stefan Savic. Se espera que Salah sea el catalizador de una nueva era de éxitos en el Complejo Deportivo Senol Gunes.
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