El Manchester City logró una victoria vital contra su rival local, el Manchester United, en Old Trafford para mantener su inicio perfecto en la nueva temporada de la Premier League. El equipo de Maresca se vio obligado a jugar la mayor parte del partido con 10 hombres después de que Foden viera una roja directa en la primera parte.

El momento decisivo y muy controvertido del partido llegó en la hora de juego. Cuando Haaland vio puerta, los árbitros sobre el terreno de juego anularon inicialmente el gol por fuera de juego. Sin embargo, una larga revisión del VAR cambió la decisión, concedió el tanto y dio a los visitantes los tres puntos.

Más tarde, el Match Centre de la Premier League explicó a través de X que el VAR consideró que Haaland estaba en posición legal y entendió que Enzo Fernandez, que estaba en fuera de juego, no jugó el balón. Sin embargo, en un sorprendente giro tras el partido, el organismo de árbitros del fútbol profesional admitió ante los responsables del Manchester United que el gol debería haber sido anulado.



