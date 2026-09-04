¡El rey de Europa se queda! Luis Enrique firma un nuevo contrato con el PSG hasta 2030

El Paris Saint-Germain ha confirmado que Enrique seguirá al frente del club en un futuro próximo, poniendo fin a cualquier especulación sobre sus planes a largo plazo.

El club anunció a través de sus canales oficiales en redes sociales que el español se ha comprometido con una ampliación de contrato que le mantendrá como entrenador del Paris Saint-Germain hasta 2030. Este movimiento representa un cambio significativo de estrategia para el gigante parisino, históricamente conocido por la alta rotación en el banquillo, al optar en su lugar por construir una dinastía duradera en torno a la visión táctica de Enrique.

La decisión de conceder a Enrique una ampliación de cuatro años es un resultado directo de la total satisfacción de la cúpula del club. Bajo su dirección, el equipo ha pasado de ser una colección de superestrellas individuales a una unidad cohesionada, definida por una presión de alta intensidad y disciplina táctica. La directiva del club, liderada por Nasser Al-Khelaifi, considera al español el pilar central de su proyecto deportivo.







