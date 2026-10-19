El Trabzonspor dio un golpe sobre la mesa el lunes al derrotar por 2-0 a su rival nacional, el Besiktas, en el Papara Park. Ozan Tufan abrió el marcador en el minuto 21 y dio a los locales una merecida ventaja.

Sin embargo, el protagonista de la noche fue Salah. En el minuto 71, el delantero aprovechó un rápido contraataque. Tras recibir un preciso centro raso desde la banda izquierda de Franculino Dju, remató con la zurda y el balón pasó entre las piernas del portero del Besiktas, Alexander Nubel. El gol aseguró los tres puntos y elevó a ocho su cuenta goleadora esta temporada.