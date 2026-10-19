¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El revitalizado máximo goleador Mohamed Salah inspira al Trabzonspor a una victoria crucial en el derbi ante el Besiktas, mientras Andre Onana sigue brillando

M. Salah
A. Onana
Trabzonspor
Trabzonspor vs Besiktas
Besiktas
Superlig

Mohamed Salah prolongó su extraordinaria racha goleadora y el Trabzonspor logró una victoria crucial por 2-0 ante el Besiktas en la octava jornada de la Süper Lig. El extremo egipcio sentenció el partido con una brillante definición en la segunda parte, acalló las críticas tras su amarga salida del Liverpool y mantuvo a su revitalizado equipo en la lucha por el título de liga.

  • Salah marca en la victoria en el derbi

    El Trabzonspor dio un golpe sobre la mesa el lunes al derrotar por 2-0 a su rival nacional, el Besiktas, en el Papara Park. Ozan Tufan abrió el marcador en el minuto 21 y dio a los locales una merecida ventaja.

    Sin embargo, el protagonista de la noche fue Salah. En el minuto 71, el delantero aprovechó un rápido contraataque. Tras recibir un preciso centro raso desde la banda izquierda de Franculino Dju, remató con la zurda y el balón pasó entre las piernas del portero del Besiktas, Alexander Nubel. El gol aseguró los tres puntos y elevó a ocho su cuenta goleadora esta temporada.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Dominio en la Süper Lig

    La victoria pone de relieve el dominante inicio de carrera del egipcio en Turquía. Líder en solitario de la tabla de goleadores, suma además tres asistencias, lo que eleva a 11 sus participaciones en goles, la cifra más alta de la liga. Su espectacular estado de forma supone toda una reivindicación para un jugador al que muchos analistas habían descartado tras una última temporada muy frustrante en Inglaterra. El Trabzonspor ha ascendido al cuarto puesto con 16 puntos, por detrás del Fenerbahce, tercero, solo por la diferencia de goles, y ha relegado al Besiktas a la quinta posición con 15 puntos.

  • Onana brilla durante su cesión

    En el otro extremo del campo, Andre Onana también ha resurgido. El portero prolongó su cesión en verano después de que el Manchester United dejara claro que no tenía sitio en su plantilla. A las órdenes del entrenador Thomas Reis, Onana se ha mostrado formidable. En sus últimos tres partidos de liga, el camerunés no ha encajado ni un gol y ha realizado 15 paradas decisivas. Ante el Besiktas, aportó solidez y ayudó al Trabzonspor a mantener la calma para lograr una portería a cero crucial.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Trabzonspor?

    El Trabzonspor intentará aprovechar este gran resultado y mantener su buena racha. El club tiene ahora la vista puesta en el líder de la liga, el Galatasaray, que ocupa el primer puesto con 19 puntos.

Próximos partidos
TRS

TRS

Conference League

22 oct 2026

HEA

HEA

BJK

BJK

Europa League

22 oct 2026

CRY

CRY