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El responsable de ciencias del deporte del Arsenal deja el club tras una revisión interna, en medio de la reestructuración del equipo técnico de Mikel Arteta
Una salida sonada en el Emirates
Según BBC Sport, el Arsenal pierde a otro colaborador de Arteta: Allen, responsable de ciencia deportiva y rendimiento, se marcha este verano. Su salida marca un cambio de guardia en el norte de Londres, mientras los Gunners buscan mejorar la disponibilidad y la preparación física de sus jugadores.
Su salida sigue al sorpresivo despido del jefe médico, el doctor Zafar Iqbal, el mes pasado, y marca otra baja de alto perfil en el equipo técnico de Mikel Arteta. Allen, quien llegó desde el Aston Villa en 2017, cierra así nueve años en el Emirates Stadium, periodo que abarcó los últimos días de Arsène Wenger y toda la era de Arteta.
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Una revisión interna da lugar a cambios radicales
La directiva del Arsenal decidió renovar su plantilla tras un riguroso análisis interno de las lesiones recientes. Para liderar la investigación, Arteta contrató al fisioterapeuta español Joaquín Acedo, quien realizó una revisión independiente y exhaustiva.
Las lesiones de jugadores clave han frustrado en temporadas recientes las aspiraciones de títulos, por lo que la directiva quiere elevar los departamentos médicos y de ciencias del deporte a nivel de élite. Aunque el equipo ha tenido éxito reciente en la Premier League, el desgaste de una temporada larga evidencia la necesidad de modernizar la preparación física.
Se confirman más dimisiones de entrenadores
Allen no es el único influyente que deja el norte de Londres: Sam Wilson, popular miembro del cuerpo técnico, también se marcha tras 12 años como preparador físico jefe. Según The Telegraph, seguirá su carrera en un club europeo.
El estilo de juego intenso y la rotación reducida que prefiere Arteta aumentan la carga física del plantel, por lo que el club busca todas las medidas preventivas posibles para evitar lesiones. La fragilidad de este sistema quedó clara la temporada pasada: Kai Havertz, Bukayo Saka y Martin Ødegaard pasaron largos periodos de baja, y Jurrien Timber se perdió la final de la Liga de Campeones y el Mundial.
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Arteta exige más ambición
El Arsenal busca consolidar su temporada histórica, la primera Premier League en 22 años. Los Gunners superaron un bache final y acabaron con años de fracasos clave. Pero su doblete soñado se esfumó al perder la final de la Liga de Campeones contra el PSG.
Pese a adelantarse pronto, perdieron la final de la Liga de Campeones en los penaltis ante el PSG, lo que provocó críticas por su juego defensivo. La derrota abrió el debate sobre la necesidad de más calidad en el último tercio, opinión compartida por Arteta, quien admitió que se requieren medidas decisivas para que el equipo dé un salto cualitativo. Sobre los próximos cambios, el técnico declaró: «Empezaremos a tomar decisiones importantes; queremos alcanzar otro nivel. Debemos demostrar ambición, ser rápidos e inteligentes».