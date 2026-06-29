El responsable de ciencias del deporte del Arsenal deja el club tras una revisión interna, en medio de la reestructuración del equipo técnico de Mikel Arteta

Según BBC Sport, el Arsenal pierde a otro colaborador de Arteta: Allen, responsable de ciencia deportiva y rendimiento, se marcha este verano. Su salida marca un cambio de guardia en el norte de Londres, mientras los Gunners buscan mejorar la disponibilidad y la preparación física de sus jugadores.

Su salida sigue al sorpresivo despido del jefe médico, el doctor Zafar Iqbal, el mes pasado, y marca otra baja de alto perfil en el equipo técnico de Mikel Arteta. Allen, quien llegó desde el Aston Villa en 2017, cierra así nueve años en el Emirates Stadium, periodo que abarcó los últimos días de Arsène Wenger y toda la era de Arteta.