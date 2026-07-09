Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
egypt⒞Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

El responsable de árbitros de la FIFA defiende el gol anulado a Egipto contra Argentina y niega que Gianni Infantino influya en los árbitros del Mundial

Egipto
Argentina
World Cup

Pierluigi Collina, responsable de arbitraje de la FIFA, rechazó con firmeza las acusaciones de parcialidad tras la eliminación de Egipto ante Argentina en octavos. El legendario exárbitro aseguró que la integridad del torneo permanece intacta pese a la denuncia y las críticas del bando egipcio.

  • Collina responde a las acusaciones de corrupción en Egipto

    Collina afirmó que «nadie puede cuestionar la integridad» de los árbitros del Mundial tras las «acusaciones infundadas» surgidas después de la derrota de Egipto 3-2 ante Argentina. La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) emitió un comunicado contundente pidiendo investigar el «doble rasero» y los fallos del VAR.

    «El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros de la Copa del Mundo de la FIFA. Cuando esto ocurre, pueden surgir reacciones que lleven a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien», añadió.

    • Anuncios
  • Panel Discussion with Pierluigi Colina and Johannes Holzmüller at The REACHGetty Images Sport

    Se confirma la independencia respecto a Gianni Infantino

    Tras el partido se insinuó que hubo presiones externas para mantener a las estrellas en la competición, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera su papel en la suspensión de la sanción de Folarin Balogun para el encuentro contra Bélgica. Sin embargo, Collina rechazó de inmediato cualquier idea de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, influyera en los árbitros. Aclaró que el departamento de arbitraje actúa con total autonomía para garantizar la equidad deportiva.

    Collina añadió: «Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA se vea influido por nadie, ni siquiera por su presidente, Gianni Infantino. Él siempre ha apoyado al Equipo Uno de la FIFA y confía en nuestra total independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, como los jugadores y entrenadores, siempre dan lo mejor de sí».

  • La polémica sobre el VAR, explicada

    Egipto se indignó por un gol anulado a Mostafa Zico que podría haber cambiado el partido cuando ganaba. Collina explicó que muchos aficionados malinterpretan el alcance del VAR en la fase de posesión en ataque (APP). Confirmó que los árbitros actuaron bien al revisar la jugada y sancionar a Marwan Attia por una falta previa sobre Lisandro Martínez.

    «En el partido entre Argentina y Egipto, el 19 de Egipto, Marwan Attia, pisó claramente el pie del 6 de Argentina, Lisandro Martínez», señaló Collina. «Una falta es una falta. Si el árbitro no la ve, el VAR puede intervenir, sin importar la distancia a la portería ni el tiempo transcurrido».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Desestimadas las acusaciones de parcialidad a favor de Messi contra Hossam Hassan

    El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, acusó a los árbitros de favorecer a los campeones. Cuestionó por qué no se pitó una posible falta sobre Mohamed Salah en el área justo antes del gol de Argentina. Collina defendió la decisión.

    Y añadió: «Fue un contacto futbolístico normal entre el 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el 9 de Argentina, Julián Álvarez. Siempre habrá algo de subjetividad, pero estamos satisfechos con la aplicación del principio durante el torneo».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI