Según BBC, el excentrocampista del Tottenham Hotspur Yves Bissouma está cerca de comenzar una nueva etapa en el Ajax con un acuerdo inicial hasta el final de la temporada. El centrocampista defensivo de 30 años estaba disponible como agente libre tras su salida de los Spurs en junio. Se entiende que Bissouma se encuentra actualmente en Ámsterdam para cerrar su incorporación al club de la Eredivisie, que incluye la opción de una ampliación de otros 12 meses.

El movimiento ofrece al experimentado internacional maliense una plataforma ideal para relanzar su carrera tras un complicado tramo final en el fútbol inglés.