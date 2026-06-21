El «rencor» de Jude Bellingham es una mala noticia para los rivales de Inglaterra en el Mundial

Bellingham jugó en varias posiciones en la segunda parte. Tras la salida de Rice por un leve problema físico, según Tuchel, el inglés retrocedió para jugar junto a Anderson, mientras Rogers ocupaba la posición de ‘10’.
El partido se tornó más disputado, pero Bellingham respondió con su potencia atlética. Aunque su técnica ya sobresale, cuando el encuentro se volvió caótico fueron sus carreras, fuerza y entradas las que mantuvieron a Inglaterra en juego.
«Se puede confiar en Jude en estos momentos», afirmó Tuchel. «Le encantan estos partidos bajo presión, que sacan lo mejor de él. Así que es una decisión fácil dejarlo jugar y confiar en él. También por cómo, en los últimos 16-17 días, se ha comprometido con la idea del espíritu de equipo, con la idea de la hermandad».
Esa última frase fue lo más revelador que dijo Tuchel sobre Bellingham. Antes se había insinuado que la arrogancia y el afán de victoria del jugador de 22 años —que pueden llevarle a gritar a sus compañeros, animar al público y criticar a los árbitros— no caen bien a algunos otros miembros de la selección inglesa. El miércoles, sin embargo, mostró una agresividad controlada, el descaro que Tuchel y la selección inglesa necesitan este verano.