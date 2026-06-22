En el último suspiro del descuento, Felix Nmecha controló el balón en el centro del campo rival, de espaldas a la portería. Se giró con agilidad y vio un rival a su derecha y diez por delante. El portero Yahia Fofana aguardaba tras dos líneas defensivas muy cerradas. Entre ellos, cuatro delanteros alemanes esperaban, casi estáticos, un milagro.
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¡El renacimiento de un campeón caído! Alemania tiene el fichaje más sonado de este Mundial
Crear una ocasión de gol parecía imposible. ¿Quizás un pase transversal seguido de un centro desde el centro del campo? Felix Nmecha optó por el milagro. Con un pase certero, atravesó las dos líneas defensivas de Costa de Marfil y dejó a Deniz Undav en una posición tan perfecta que cualquier control defectuoso habría sido un insulto a ese pase. Undav controló con maestría y marcó el 2-1. Alemania alcanza por primera vez desde 2014 los octavos de final y, gracias al tropiezo de Ecuador ante Curazao, termina primera del grupo.
«Sacar ese pase en el minuto 94, después de todas las ocasiones que ya había tenido, es extraordinario», elogió el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. «Tiene todo lo necesario para decidir cualquier partido».
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Felix Nmecha destacó en muchos aspectos contra Costa de Marfil
El pase con el pie derecho fue la guinda de la segunda gran actuación de Nmecha en el Mundial. En el debut ante Curazao, el centrocampista del Borussia Dortmund, de 25 años, abrió el marcador tras un gran intercambio con Florian Wirtz y forzó el penalti que Kai Havertz convirtió en el 3-1 definitivo. Ante Costa de Marfil, fue el único rayo de luz de una Alemania que decepcionó.
Con su velocidad y físico imponente, frustró varios contraataques marfileños. La acción más destacada llegó justo antes del descanso, cuando le arrebató el balón a Amad Diallo en profundidad. Nmecha ganó diez duelos, más que cualquier otro alemán. «Su presencia, sobre todo en la primera parte, fue increíble», elogió Nagelsmann.
Además, su pase decisivo no fue un hecho aislado: durante el partido distribuyó varios balones en distintas zonas del campo, lo que enriqueció el juego combinativo alemán. Siempre orientó el balón hacia delante. Pese al riesgo, su precisión fue alta: acertó el 91 % de sus pases. En el añadido de la primera parte, mostró su clase con un tacón que habilitó a Wirtz en un espacio reducido.
Antes, había probado con un peligroso disparo desde lejos. Ese disparo podría ser un anticipo de lo que está por venir en el torneo y convertirse en un arma cuando nada más sirva. Los tiros desde lejos son un punto fuerte de Nmecha que hasta ahora había pasado desapercibido en el Mundial: la temporada pasada marcó cuatro de sus cinco goles con el Dortmund desde fuera del área, tres de ellos en la Liga de Campeones.
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«Un jugador muy completo»: Félix Nmecha recuerda a Paul Pogba
Gracias a sus excelentes actuaciones, Nmecha recibe elogios de compañeros y comentaristas. «Es uno de los jugadores con más talento que tenemos», afirmó Joshua Kimmich. «Con él se puede jugar un fútbol espectacular», añadió Aleksandar Pavlovic, su compañero en el doble seis. «No quiero exagerar», admitió Antonio Rüdiger en Toronto. «Pero es un jugador muy completo».
Con su complexión física, sus zancadas largas y su elegancia, Nmecha recuerda al mejor Paul Pogba. El francés, ahora de 33 años, llevó a Francia al título mundial en Rusia 2018 antes de un sorpresivo declive. Tras una suspensión por dopaje, desde el verano pasado juega en el AS Mónaco.
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¿El Real Madrid o Inglaterra? Los grandes clubes internacionales se disputan a Felix Nmecha
No se esperaba que Nmecha brillara así en el Mundial. Nagelsmann pensaba usar a Leon Goretzka, titular en la eliminatoria, en el doble seis ofensivo. En primavera, Nmecha sufrió una rotura del ligamento lateral de la rodilla, se perdió los partidos de marzo y solo volvió al once del BVB en la última jornada de la Bundesliga.
Cada gran partido que disputa en la Copa aumenta la idea de que no volverá a vestir la camiseta negra y amarilla. Hoy es el fichaje más codiciado del torneo. Aunque renovó hasta 2030 en primavera, varios clubes de élite siguen interesados. Real Madrid y varios equipos de la Premier League, como Chelsea, Manchester City y United, pujan por él. Su cláusula de 80 millones no rige hasta 2027, así que este verano el BVB podría negociar su traspaso por unos 120 millones.
El BVB lo fichó en 2023 por 30 millones al VfL Wolfsburgo. Entonces recibió duras críticas de muchos aficionados por sus controvertidas opiniones religiosas. Nmecha pertenece a una red evangélica y ha compartido en redes contenidos considerados homófobos y transfóbicos. La religión es central en su vida: ya lo mostró tras el duelo contra Curazao y repitió la escena tras vencer a Costa de Marfil junto a Jonathan Tah, aunque esta vez sin rivales.