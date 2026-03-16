El renacimiento de Petagna: marca como en el Spal; sus goles son el arma secreta del Monza para la Serie A

Unas cifras nada inalcanzables para Petagna, que en esta temporada 2025/26 ya ha marcado 7 goles en 19 partidos.
Con una diferencia nada desdeñable: en su etapa en el Spal era titular indiscutible, hoy tiene que ganarse el puesto y en el Monza no tiene la titularidad asegurada. Y esto le permite tener un promedio espectacular: 7 goles en solo 605 minutos jugados, prácticamente un gol cada 86 minutos.
La llegada de Patrick Cutrone en enero ha aumentado la competencia en la delantera, pero al mismo tiempo le ha dado a Petagna un compañero con el que formar una pareja de ataque de altísimo nivel para la Serie B.
La compenetración entre ambos, que proceden de las categorías inferiores del Milan, se ha desarrollado rápidamente y puede convertirse en el arma secreta del Monza para aspirar al ascenso, que inevitablemente pasa también por los enfrentamientos directos.
El partido contra el Palermo ya se ha archivado con una victoria, la próxima llegará en breve. En la próxima jornada, los de Brianza visitan a la Reggiana (jornada 31, martes 17 de marzo a las 20:00 h), y luego recibirán en el U-Power Stadium al Venezia, que hoy lidera la clasificación con un punto de ventaja precisamente sobre el equipo dirigido por Bianco.
El asalto está listo, con un Petagna en racha dispuesto a llevar al Monza a base de goles.