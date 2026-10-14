La verdadera crisis reside en el papel del delantero portugués Cristiano Ronaldo y en la cantidad de minutos que juega con el equipo, algo que llevó a un aficionado del Al Nassr a plantear una pregunta directa al periodista saudí Emad Al Salmi durante el programa "Rotana Sport con Waleed".

El periodista Waleed Al Farraj transmitió la pregunta de un aficionado del Al Nassr, al decir: "¿Cómo puede el Al Nassr conquistar el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia?". Este torneo continental representa un sueño para la afición de Al Alami, que aspira a romper la resistencia de la competición asiática después de que el equipo lograra la temporada pasada recuperar el título de liga.