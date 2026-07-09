El exfutbolista alemán Sami Khedira, de 39 años y campeón del mundo en 2014, jugó en el Real Madrid de 2010 a 2015. Según la SZ, la próxima semana se incorporará a la capital española. Mourinho, que volvió al club hace un mes, lo fichó del Stuttgart.

Con el club blanco conquistó una Liga de Campeones, una Liga y una Copa bajo Carlo Ancelotti. Tras pasar por la Juventus y el Hertha BSC, se retiró en 2021.