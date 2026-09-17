Serge Gnabry por fin está a punto de reaparecer con el Bayern de Múnich tras pasarse cinco meses de baja. El atacante de 31 años no disputa un partido oficial desde el 15 de abril, cuando fue titular ante el Real Madrid en la Champions League. Una grave lesión muscular en la zona de los aductores le obligó a permanecer apartado durante un largo periodo, lo que finalmente le dejó fuera de los compromisos internacionales del verano.

Sin embargo, después de regresar con éxito a la convocatoria en el partido ante el SV Elversberg, el internacional alemán ya está preparado para dar el siguiente paso en su recuperación.