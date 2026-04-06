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El regreso de Militão suscita dudas sobre el futuro del Real Madrid

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D. Huijsen
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El brasileño da al Real Madrid un rayo de esperanza en la Liga de Campeones

El regreso del brasileño Éder Militão a los terrenos de juego tras una ausencia de 118 días con el Real Madrid es el único punto positivo tras la derrota del equipo blanco ante el Real Mallorca (2-1) el pasado sábado en La Liga.

Este regreso supone un avance muy positivo para el resto de la temporada, ya que da un rayo de esperanza en la Liga de Campeones, antes de enfrentarse al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la máxima competición europea.

No se espera que Militão sea titular mañana martes ante el Bayern de Múnich, pero es muy probable que lo sea en el partido de vuelta de la próxima semana.

Con la presencia del brasileño y el gran rendimiento que ha mostrado recientemente Antonio Rüdiger en la zaga del Real Madrid, Huisen se encuentra en una situación complicada, según el diario español «AS».

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    Elogio de Arbeloa

    Arbeloa elogió a Militão antes del partido del Real Madrid contra el Mallorca, afirmando: «Cuando está en plena forma, es el mejor defensa del mundo».

    Y añadió: «Aún no he tenido la oportunidad de alinearlo, pero llevamos años disfrutando de su presencia en el Real Madrid. A menudo parece que hay dos jugadores cuando Militão está en el campo».

    Y continuó: «Es un defensa excepcional gracias a su fuerza física, su técnica, su inteligencia y su liderazgo... Creo que nos ayudará y contribuirá enormemente. Es un jugador que cambia el rumbo del partido, en mi opinión. Y estoy muy contento con su regreso, porque tendrá un papel fundamental en esta recta final de la temporada y nos permitirá luchar por todo».

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  • Centro Militao garantizado

    El diario «AS» ha informado de que Militão sigue siendo un titular indiscutible en el Real Madrid en estos momentos, y que su compañero será Rüdiger, cuya rodilla se ha recuperado de forma espectacular gracias al tratamiento al que se sometió en Londres a finales de enero.

    Rüdiger ha podido jugar con regularidad y ha sido titular en seis de los últimos siete partidos del equipo, y en ocho de los últimos diez (en los que ha participado todos).

    El jugador alemán está más cerca que nunca de renovar su contrato, que expira en junio, por una temporada más, dado el gran reconocimiento del club por sus recientes esfuerzos para ayudar al equipo.

    Todo esto pone a Huisen en una situación difícil, y ahora es lógico preguntarse por su puesto en el once inicial.

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    Huisen, uno de los fichajes más destacados del Real Madrid

    Huisen fue uno de los fichajes más destacados del Real Madrid el verano pasado. El club blanco pagó 50 millones de euros al Bournemouth para reforzar la defensa central, que últimamente se ha visto muy mermada por las lesiones de Militão, Alaba y Rüdiger.

    El Real Madrid confía en haber acertado con el fichaje del internacional, pero también es consciente de que debe darle tiempo suficiente para adaptarse y seguir desarrollándose al más alto nivel. Parece que se incorporará a la convocatoria del seleccionador De la Fuente para el Mundial.

  • Entre altibajos

    Huisen vivió una temporada llena de altibajos: tuvo un comienzo espectacular, pero la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano supuso un punto de inflexión en su trayectoria.

    A partir de ahí, su rendimiento decayó y su situación se agravó por una lesión en la pantorrilla, aunque logró recuperarse en los últimos partidos, coincidiendo con la victoria sobre el Manchester City en la Liga de Campeones.

    Ahora, el protagonismo de Militão le complica aún más la tarea de hacerse con un puesto de titular, y en un reportaje publicado recientemente en el diario «AS», varios defensas veteranos, como Manolo Sánchez, Paco Pavón, Rafael Alkorta y Fernando Sanz, coincidieron en que Hoesen es «un defensa válido para diez años o más». La pregunta sigue siendo: ¿sigue siendo Huisen una opción válida para el centro de la defensa en este momento, con Militão y Rodrygo en su mejor momento?