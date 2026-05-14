«En los últimos partidos hemos visto que Neuer, a sus 40 años, sigue siendo un portero excepcional», declaró el jueves el presidente del Bayern, Herbert Hainer, a Sky Sport durante la final de la Copa DFB femenina en Colonia. «Me alegra que los mejores jugadores estén en el Mundial, pero es algo que deben decidir él y Julian Nagelsmann».

En los amistosos de marzo ante Suiza y Ghana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) y Finn Dahmen (FC Augsburgo) fueron los porteros convocados.

Baumann, de 35 años, ha sido últimamente el claro número uno de Nagelsmann y defendió la portería alemana tanto en la Liga de Naciones como en la exitosa fase de clasificación para el Mundial.