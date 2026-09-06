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El regreso de Karim Benzema al Lyon se viene abajo pese a que el ganador del Balón de Oro aceptó jugar gratis
El sueño de volver a casa, frenado por los vínculos con Arabia Saudí
La romántica posibilidad de que Benzema volviera a liderar el ataque del Lyon por última vez fue una opción real durante el mercado de fichajes de verano. Tras su salida del Real Madrid en 2023, el veterano delantero ha pasado su tiempo en Oriente Medio, pero el vínculo con sus raíces sigue siendo increíblemente fuerte. Según L'Euipe, la directiva del Lyon se puso en contacto con el delantero para medir su interés en regresar a la Ligue 1. Sin embargo, el sacrificio económico no fue suficiente para superar las complejidades legales de su situación en Riad.
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La cláusula de embajador que bloquea a Europa
El compromiso a largo plazo de Benzema con el proyecto del fútbol saudí resultó ser el obstáculo. El delantero tiene actualmente un enorme contrato comercial y como embajador que se extiende hasta 2030, destinado a promocionar la Saudi Pro League y los intereses deportivos del Reino a nivel global. El Fondo de Inversión Pública saudí (PIF) mantiene una política estricta con respecto a estos activos de alto perfil para cumplir con las obligaciones de derechos de imagen y asistir a eventos oficiales.
Según los informes, el entorno del delantero estudió fórmulas para compaginar ambos papeles, pero las exigencias de la máxima categoría francesa se consideraron incompatibles con los viajes y las apariciones requeridas por sus funciones en Arabia Saudí. «Es delicado decir: "Quiero volver allí", porque dejé una imagen tan bonita... Nunca se sabe lo que puede pasar. No es el miedo a volver. Es que a veces es mejor dejar las cosas así», señaló anteriormente Benzema.
La eliminación de Al-Hilal y el factor Watkins
La etapa de Benzema en la capital saudí llegó a su fin hace unos días. El gigante de Riad confirmó que había alcanzado un acuerdo para separar sus caminos con el francés. Esta salida llegó tras un periodo de supuestas fricciones con el entrenador Simone Inzaghi, que había estado presionando para contar con una referencia ofensiva más joven y dinámica. El detonante de esta marcha fue el agresivo movimiento del club en el mercado de fichajes, concretamente el fichaje de Ollie Watkins, procedente del Aston Villa. Con la llegada del internacional inglés para ocupar el puesto de titular, la posición de Benzema fue quedando cada vez más relegada.
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La retirada se cierne sobre la leyenda del Lyon
Con la puerta del Lyon aparentemente cerrada y su etapa como jugador en Arabia Saudí terminada, crecen las especulaciones de que el delantero podría colgar las botas por fin. El papel de embajador hasta 2030 sigue siendo el principal foco de su vida profesional y, con pocas probabilidades de que el PIF le permita representar a otro club fuera del Reino, sus opciones de jugar al fútbol de competición son limitadas. Para el Lyon, la oportunidad perdida representa algo más que una baja sobre el terreno de juego; era una ocasión para traer de vuelta a casa a un icono local que sigue teniendo un enorme tirón comercial.
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