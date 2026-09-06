El compromiso a largo plazo de Benzema con el proyecto del fútbol saudí resultó ser el obstáculo. El delantero tiene actualmente un enorme contrato comercial y como embajador que se extiende hasta 2030, destinado a promocionar la Saudi Pro League y los intereses deportivos del Reino a nivel global. El Fondo de Inversión Pública saudí (PIF) mantiene una política estricta con respecto a estos activos de alto perfil para cumplir con las obligaciones de derechos de imagen y asistir a eventos oficiales.

Según los informes, el entorno del delantero estudió fórmulas para compaginar ambos papeles, pero las exigencias de la máxima categoría francesa se consideraron incompatibles con los viajes y las apariciones requeridas por sus funciones en Arabia Saudí. «Es delicado decir: "Quiero volver allí", porque dejé una imagen tan bonita... Nunca se sabe lo que puede pasar. No es el miedo a volver. Es que a veces es mejor dejar las cosas así», señaló anteriormente Benzema.