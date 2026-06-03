En unos días, Inglaterra visitará Mallorca con mucho en juego. Líder de su grupo de clasificación mundialista, necesita solo un punto ante la campeona del mundo para sellar su billete directo para la Copa del Mundo y enviar a España a la repesca. Es un partido clave.

Sin embargo, las Lionesses llegan con bajas: la capitana Leah Williamson sigue fuera por lesión en el tendón de la corva y la participación de Lauren James, quien sufrió una contusión la semana pasada, aún no está confirmada.

La buena noticia es el regreso de Toone, ausente desde principios de año. Su vuelta aporta experiencia y calidad para una posición clave y una semana decisiva.