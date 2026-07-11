El regreso de El Rakraki y la búsqueda de un salvador... ¿Cómo puede sacar partido la selección de Marruecos del Mundial de 2026?

La clave del cambio de la selección de Marruecos entre 2022 y 2026 está en sus seleccionadores: Walid Regragui y el actual, Mohamed Wahbi.

En 2022, Walid Regragui impuso un estilo defensivo que buscaba dejar la portería a cero para luego golpear en contraataque.

Mantuvieron su portería a cero ante dos de las mejores selecciones del mundo: empataron sin goles con España y vencieron a Portugal 1-0.

Incluso en la derrota 2-0 ante Francia en semifinales, los «Gallos» apenas llegaron a la portería de Yassine Bounou, y Marruecos estuvo cerca de marcar.

Con Mohamed Wahbi, sin embargo, el equipo apostó por la posesión y el ataque organizado.

Sin embargo, esta propuesta ofensiva mostraba un déficit defensivo: Marruecos encajó dos goles ante Haití en la fase de grupos.

Ante Francia, su propuesta ofensiva no funcionó y la defensa se desmoronó desde el inicio, encajando varios ataques.

La lección es clara: Wahbi debe recuperar el equilibrio defensivo de Regragui o ajustar su sistema para proteger mejor la portería en el futuro.