El regreso de El Rakraki y la búsqueda de un salvador... ¿Cómo puede sacar partido la selección de Marruecos del Mundial de 2026?

Marruecos hizo historia en el Mundial 2026, aunque su avance se detuvo ante una de las mejores selecciones de la historia.
El jueves pasado cayó 2-0 ante Francia en cuartos de final y no pudo repetir el cuarto puesto de 2022.
Marruecos hizo historia en el Mundial 2026, aunque su avance se detuvo ante una de las mejores selecciones de la historia.
El jueves pasado cayó 2-0 ante Francia en cuartos de final y no pudo repetir el cuarto puesto de 2022.
La clave del cambio de la selección de Marruecos entre 2022 y 2026 está en sus seleccionadores: Walid Regragui y el actual, Mohamed Wahbi.
En 2022, Walid Regragui impuso un estilo defensivo que buscaba dejar la portería a cero para luego golpear en contraataque.
Mantuvieron su portería a cero ante dos de las mejores selecciones del mundo: empataron sin goles con España y vencieron a Portugal 1-0.
Incluso en la derrota 2-0 ante Francia en semifinales, los «Gallos» apenas llegaron a la portería de Yassine Bounou, y Marruecos estuvo cerca de marcar.
Con Mohamed Wahbi, sin embargo, el equipo apostó por la posesión y el ataque organizado.
Sin embargo, esta propuesta ofensiva mostraba un déficit defensivo: Marruecos encajó dos goles ante Haití en la fase de grupos.
Ante Francia, su propuesta ofensiva no funcionó y la defensa se desmoronó desde el inicio, encajando varios ataques.
La lección es clara: Wahbi debe recuperar el equilibrio defensivo de Regragui o ajustar su sistema para proteger mejor la portería en el futuro.
El problema no fue solo defensivo, sino también ofensivo: pese al estilo de Wahbi, basado en el control del balón, el entrenador marroquí no encontró a ningún jugador capaz de traducir ese control en goles.
Wahbi apostó por el mediapunta Ismail Sibari como falso nueve, aprovechando su habilidad para el pase en profundidad.
Aunque la táctica funcionó y Saibari marcó tres goles, no fue la mejor opción: los «Leones» echaron en falta un delantero potente que ganara duelos aéreos y terrestres y convirtiera las ocasiones en goles.
Ayub El Kaabi parecía tener esas cualidades, pero no convenció a Wahbi, mientras que Sofiane Rahimi carecía de ese potencial, lo que se notó en muchas jugadas.
Wahbi y su cuerpo técnico deben buscar urgentemente un nuevo delantero que lidere a Marruecos en las próximas competiciones.
Antes de buscar un delantero que garantice el poder ofensivo de Marruecos, Wahbi debe asegurarse de que no se repita lo ocurrido con Walid El-Rakrakí en las próximas competiciones.
El Rakrakí dejó la selección marroquí tres meses antes de la fase final del Mundial 2026, lo que generó inestabilidad técnica, sobre todo con los jugadores que Wahbi había convocado.
Su marcha se debió a la derrota en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 contra Senegal, aunque dos meses después el título se le concedió por sanción disciplinaria. Una situación a la que el propio Wahbi podría enfrentarse.
Antes del Mundial 2030, Marruecos jugará dos Copas Africanas, lo que expone a Wahbi a una posible destitución si los resultados no convencen a la Federación ni a la afición.
La Federación Marroquí debe aprender de ese error y garantizar a Wahbi estabilidad hasta el Mundial 2030, más aún cuando el torneo se disputará en Marruecos junto a España y Portugal.
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El principal beneficio de este Mundial es la notable reducción de la media de edad de la selección de Marruecos, tras los cambios introducidos por Mohamed Wahbi en la convocatoria.
En el Mundial 2026, Marruecos tuvo la tercera media de edad más baja (26,38 años), solo superada por Costa de Marfil y Ecuador.
Destacaron jóvenes como el centrocampista Ayub Bouadi (18 años), Bilal El Khannous, Shamseddine Talbi, Shadi Riad, Samir El Mrabet y Anas Salaheddine.
Aunque su aportación aún no sea decisiva, su peso crecerá en próximas competiciones, sobre todo en el Mundial 2030.