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El regreso de Caoimhin Kelleher o el fichaje de Gianluigi Donnarumma: Un exportero del Liverpool señala posibles refuerzos mientras Alisson, tras años en el club, se acerca a quedar libre
Partidos disputados y títulos: el historial de Alisson en el Liverpool
El internacional brasileño Alisson juega en el Liverpool desde 2018, cuando llegó procedente de la Roma en un traspaso de 66,8 millones de libras (90 millones de dólares). El guardameta sudamericano resultó ser una de las últimas piezas de un complejo puzle que permitió al equipo conquistar títulos.
En su palmarés figuran dos títulos de la Premier League, una Champions League y otros cuatro títulos importantes. En total, el portero de 34 años ha disputado 346 partidos con el Liverpool y hasta ha añadido un gol a su historial, marcado en un memorable encuentro ante el West Brom en mayo de 2021.
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El contrato del portero brasileño se acerca a su fin
Tras pasar varios años buscando un guardameta fiable como última línea de defensa, es comprensible que en Anfield se resistan a ver marcharse a su imponente portero. Sin embargo, parece dispuesto a poner fin a una aventura de ocho años en Inglaterra.
Sin una nueva oferta de renovación sobre la mesa, Alisson seguirá el camino que emprendió Mohamed Salah al despedirse con emoción de Merseyside en 2026. Esta larga despedida aún se está asimilando.
Su marcha dejará un enorme vacío en los planes del primer equipo del Liverpool, ya que la estrella georgiana Giorgi Mamardashvili aún no ha convencido a todos de que esté preparado para dar un paso adelante y pasar de suplente a titular.
¿A quién debería tener en el punto de mira el Liverpool como próximo portero titular?
¿En quién debería fijarse el Liverpool? Cuando se le planteó esa pregunta a Friedel, el exportero de la selección de Estados Unidos, que pasó tres años en Anfield durante su etapa como jugador y habló en colaboración con Grosvenor Sport, respondió a GOAL: «Creo que hay varios porteros muy buenos. [Diogo] Costa y [Unai] Simon son excelentes.
«También podrían intentar recuperar a Kelleher. Conoce el Liverpool. En su momento, cuando [Emi] Martinez quería marcharse, pensé que podría haber sido un buen sustituto. El problema es que a Alisson todavía le quedan años de carrera. Así que habría sido una operación difícil de cerrar y probablemente esa oportunidad ya haya pasado.
«También podrían mirar en la Premier League y seguir la evolución de otros porteros. Djordje Petrovic es un portero excelente. Habrá que ver cómo progresa James Trafford en el Leeds.
«Hay bastantes buenos porteros y Alisson aún no está acabado; sigue haciendo paradas realmente buenas. El Liverpool tiene tiempo para estar atento al mercado, lo cual es positivo. Pero hay porteros muy buenos disponibles».
Al ser preguntado por la posibilidad de que el Liverpool se interesara por el imponente portero italiano Donnarumma si el Manchester City recibiera sanciones relacionadas con el juego limpio financiero que provocaran su descenso de la Premier League, Friedel añadió: «Es posible.
«Podría ser un poco complicado, pero podría ser otro portero en el que se fijaran. Creo que aún queda más por conocerse sobre el asunto del Manchester City. De momento, no pienso realmente en sus jugadores como futbolistas disponibles».
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Posibles opciones para la portería que el Liverpool podría considerar
El internacional con la República de Irlanda Kelleher se formó en la cantera del Liverpool y disputó 67 partidos con el club antes de fichar por el Brentford por 18 millones de libras (24 millones de dólares) en el verano de 2025.
Simon, estrella del Athletic Club, es campeón del mundo con España y mantiene a David Raya, del Arsenal, en el banquillo, mientras que Costa, un pilar del Oporto, es compañero de Cristiano Ronaldo en la selección.
El serbio Petrovic ha destacado durante 18 meses en el Bournemouth, al que ayudó a clasificarse para competiciones europeas, mientras que Donnarumma tiene contrato en Manchester hasta 2030 y no será fácil romper ese vínculo incluso si el City desciende de la máxima categoría inglesa.
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