El récord de Mattia Marchesetti, que ha marcado goles en las diez categorías en las que ha jugado con el Chievo en la Serie A: «Un sueño hecho realidad; ahora puedo dejar de jugar para dedicarme al entrenamiento»

«Pasé por todas las categorías inferiores de la Cremonese, luego jugué en el Chievo, la Sampdoria, la Triestina y el Vicenza: 25 partidos en la Serie A, 100 en la Serie B y 120 en la Serie C1. Dejé de pisar los grandes estadios para jugar en los campos del Pizzighettone, el Olginatese y el Rivoltana».





«En total marqué más de 100 goles. El único en la Serie A fue en el Chievo-Parma de 2005, con una asistencia de Zanchetta desde el centro del campo; me desmarqué por detrás de los defensas, el balón rebotó delante de Frey y lo metí con la derecha: un sueño. El gol más importante fue el de 2004 con la Cremonese, en la vuelta de la final contra el Sudtirol, que nos valió el ascenso a la C1».





«En esta última temporada, tras participar en la pretemporada este verano y entrenar dos veces por semana, he jugado 14 partidos. Cuando el árbitro pitó el penalti, mis compañeros, todos mucho más jóvenes, me dijeron: “Te toca a ti”, sabían lo mucho que me importaba. Incluso los rivales del Sabbioni me abrazaron».



