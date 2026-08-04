Según The i Paper, el Hull se ha unido al West Ham en la carrera por fichar al extremo del Tottenham Solomon. El Tottenham planea dar salida al menos a tres jugadores antes de que se cierre el mercado de fichajes y ha tasado en 20 millones de libras al internacional israelí de 27 años, aunque se espera que las primeras ofertas se sitúen entre los 10 y los 20 millones de libras.

Desde que llegó libre procedente del Fulham en 2023, Solomon solo ha disputado cinco partidos con el primer equipo del Tottenham y ha pasado periodos cedido en el Leeds United, el Villarreal y la Fiorentina.







