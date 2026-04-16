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Arda GülerIMAGO / NurPhoto
Christian Guinin

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¡El Real Madrid ya solo da vergüenza ajena! Por qué solo el Bayern de Múnich debería sentirse perjudicado

Liga de Campeones
Opinion
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Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Álvaro Arbeloa
A. Guler
E. Camavinga
Vinicius Junior
K. Mbappe

La derrota ante el Bayern vuelve a mostrar la peor cara del Real Madrid. Como un niño malcriado, el equipo blanco se queja de todo y de todos. Su relato de haber sido «robados» en Múnich confirma que el Real es, sin duda, el equipo más antipático del fútbol mundial, aunque fue el campeón récord quien debió sentirse perjudicado durante gran parte del partido.

La última jugada del partido eliminó las esperanzas del Real Madrid de remontar en el duelo de Liga de Campeones contra el FC Bayern. Mientras Michael Olise, tras un disparo espectacular en el último minuto del añadido, celebraba con sus compañeros el pase a semifinales, en el bando blanco apenas hubo tiempo para la resignación por la derrota por 3-4. (3-2) en el Allianz Arena de Múnich.

Ni un segundo de pausa, tristeza o respeto por el rival. En cambio, gran parte del plantel madridista, con Álvaro Arbeloa al frente, apuntó enseguida al único culpable de la derrota: el árbitro Slavko Vincic.

  • Apenas sonó el silbato, varias estrellas del Real Madrid, entre ellas los goleadores Arda Güler, Federico Valverde y Vinicius Junior, se abalanzaron sobre el árbitro esloveno y lo rodearon mientras iba al vestuario. Nadie sabe lo que dijeron, pero seguro que no fue amable. Güler se descontroló y sus compañeros tuvieron que sujetarlo para que no llegara a las manos. El árbitro Vincic le mostró la amarilla y, al ver que no se calmaba, le sacó la roja.

    Una vez más, el Real Madrid y sus representantes reaccionaron mal ante una derrota dolorosa; un espectáculo vergonzoso.

    Ya en zona mixta, Arbeloa tildó la decisión de «totalmente inexplicable» y acusó a Vincic de «destrozar» el partido. Jude Bellingham lo tachó de “broma” e insistió: «Dos faltas, dos amarillas». Desde el campo, Dani Carvajal le espetó: «¡Es culpa tuya, maldita sea!».

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  • Real MadridGetty Images

    El árbitro Vincic concedió dos goles polémicos al Real Madrid.

    Se debate si la tarjeta roja a Eduardo Camavinga —según el Real Madrid, única causa de la derrota en Múnich— fue justa. Algunos defienden que fue una aplicación estricta pero correcta del reglamento; otros critican la falta de tacto de Vincic y consideran la expulsión excesiva y decisiva.

    Sin embargo, esa expulsión tardía pierde peso si se analiza el partido completo, pues el Real Madrid ya se había beneficiado de otras decisiones arbitrales controvertidas. Hasta entonces, el único equipo perjudicado por las decisiones arbitrales parecía ser el Bayern.

    El 2-0 de Güler llegó tras una falta muy leve de Laimer sobre Brahim, acción que no encajaba con el criterio anterior de Vinicius. La prueba más clara: en el minuto 9 no pitó una falta clara de Vinicius Junior sobre Joshua Kimmich y, tras empujar al alemán ya en el suelo, se limitó a advertirle verbalmente en vez de mostrarle la tercera amarilla que le habría excluido de una posible semifinal.

    El tercer tanto también trajo polémica: Josip Stanisic fue derribado por Antonio Rüdiger en la jugada anterior y, sin él en su sitio, llegó el contragolpe por su banda. El VAR no pudo corregir porque el balón pasó por dos controles de los bávaros, el último un error inusual de Harry Kane.

    En los insultos, a veces salvajes, de los responsables del Real Madrid no se mencionaron estas acciones. Con actitud de niño malcriado, buscaron culpables en todos menos en ellos mismos. También podrían haberle mostrado amarilla a Camavinga por su infantil y reiterado juego de perder tiempo; fue él quien, con un robo innecesario, dejó a los blancos con diez al final.

    Pero en Madrid las reglas son otras: esa pelea constante se arrastra desde hace años por todo el club. Desde el obstinado boicot al Balón de Oro 2024 hasta el comportamiento injusto y a menudo escandaloso de algunos jugadores, y la eterna culpa a los árbitros cuando las decisiones no les favorecen.

  • Kylian MbappeGetty Images

    Las estrellas del Real Madrid deberían seguir el ejemplo de Kylian Mbappé

    No se trata solo de que, tras un partido así, se critiquen las actuaciones de un árbitro. Otros clubes también habrían reaccionado igual ante la decisión de Vincic. El FC Barcelona, apenas 24 horas antes, tras caer en cuartos ante el Atlético, expresó a través de Raphinha y Hansi Flick su malestar por el arbitraje. Sin embargo, la forma y, sobre todo, la frecuencia con que ocurren estas quejas terminan perjudicando a los blancos.

    Y eso que el miércoles en el Allianz Arena había otros temas que tratar desde la óptica madridista. Ante el que quizá sea hoy el mejor equipo del mundo, un Madrid mermado y poco funcional esta temporada firmó un partido notable. En el global de la eliminatoria solo cayó por detalles.

    Algunos jugadores y directivos del Real Madrid podrían tomar como ejemplo a Kylian Mbappé, quien, tras el partido, se mantuvo al margen de las protestas, evitó discusiones y aplaudió al Bayern, a Laimer y al entrenador Vincent Kompany. Pero, lamentablemente, esto apenas recibió atención ante la nueva oleada de indignación del Real Madrid.

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