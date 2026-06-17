El Real Madrid será protagonista del mercado: ya fichó a Bernardo Silva y Konaté, ambos gratis. Dumfries (tras pagar 20 M€ al Inter) y Cuccurella (60 M€ al Chelsea). Llegarán más fichajes, incluido el prometido de 150 M€ tras la victoria electoral de Florentino Pérez. El verano apenas comienza y el poderío es enorme: el líder blanco quiere darle a José Mourinho un equipo capaz de romper el dominio del Barcelona en La Liga y recuperar el trono de la Champions.
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El Real Madrid y un fichaje de 150 millones de euros: Olise o Enzo Fernández
EL ATLÉTICO DE MADRID DICE «NO» A JULIAN
El Real Madrid intentó fichar a Julián Álvarez, pero el Atlético rechazó la oferta. El elegido era Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, querechazó la oferta: «El Real Madrid CF anuncia que, tras la reunión de hoy del Consejo de Administración, ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez», informó el club, que también dio a conocer la respuesta del Atlético. Tras analizarla, el Atlético la agradeció y la rechazó, citando la cláusula de rescisión del jugador».
¿OLISE? NO, GRACIAS
Olise no fichará por el Real Madrid, pese a las especulaciones en España sobre una nueva oferta tras el Mundial. El presidente del Bayern, Herber Hainer, lo descartó en Bild: «Si Florentino Pérez quiere presentar una oferta, puede ahorrarse el esfuerzo». El francés, fichaje de 50 millones procedente del Crystal Palace, no está en venta: el Bayern no necesita dinero ni ceder a su estrella, candidata al Balón de Oro, a un rival, pues sería un golpe de imagen insostenible.
ENZO FERNÁNDEZ HA DICHO «SÍ»
Cobra fuerza la hipótesis de Enzo Fernández, quien estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid. El argentino, que disputa el Mundial con la Albiceleste, fue multado por el Chelsea tras un comentario a favor del club blanco: «Me gustaría vivir en España. Me gusta Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más a gusto en español». Por ahora los Blues rechazan la idea de una cesión, aunque podrían cambiar de postura en las próximas semanas. Enzo Fernández llegó al Chelsea procedente del Benfica en enero de 2023 por 121 millones de euros.