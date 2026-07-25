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El Real Madrid usó los rumores sobre Michael Olise como tapadera para negociar en secreto el fichaje de Yan Diomande, y ya negocia un acuerdo de 120 millones de euros con el RB Leipzig
El Real Madrid lidera la lucha por Diomande.
Florentino Pérez y el Real Madrid están a punto de cerrar el fichaje de Diomande. Según elDiario AS, el club blanco lidera la carrera por el extremo de 19 años del RB Leipzig, codiciado por los grandes de Europa. Este posible fichaje llega tras un verano ajetreado para los blancos, que ya han cerrado traspasos de gran repercusión como los de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.
Aunque el PSG parecía el favorito y alcanzó un acuerdo con el jugador el 28 de junio, no concretó la operación con el Leipzig. Liverpool también mostró interés, pero el Bernabéu ha prevalecido. El extremo ya conoce la Liga tras su paso por el Leganés, lo que ha agilizado las conversaciones sobre sus condiciones personales.
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La estrategia de distracción de Michael Olise
El Madrid habría usado los rumores sobre Olise para distraer mientras avanzaba en su interés por Diomande. El extremo marfileño brilló en el Mundial, jugó cuatro partidos y dio una asistencia en el 2-0 a Curazao, antes de que Costa de Marfil cayera en dieciseisavos ante Noruega.
Las negociaciones entraron en su fase final esta semana: emisarios de ambos clubes se reunieron en Alemania para ultimar detalles. Tras el visto bueno del jugador, la directiva madridista viajó para reducir la diferencia económica con Leipzig y, según fuentes cercanas, se muestra muy optimista sobre la formalización del fichaje.
El Leipzig se prepara para obtener una enorme ganancia gracias a un traspaso récord
El acuerdo entre ambos clubes rondaría los 115-120 millones de euros, con un beneficio considerable para el equipo alemán. El RB Leipzig lo fichó del Leganés hace un año por 20 millones, así que obtendrá un rendimiento astronómico. Aunque el club alemán se mostró duro en las negociaciones, exigiendo una prima por un jugador con contrato hasta 2030, el poderío financiero del Real Madrid ha bastado para cerrar la operación.
La temporada pasada, Diomande jugó 36 partidos con el RB Leipzig, marcó 13 goles y dio 10 asistencias, ayudando al equipo a terminar tercero y clasificar para la Liga de Campeones.
- AFP
La revolución de Mourinho en el Bernabéu
El Real Madrid sigue su renovación tras el regreso de José Mourinho, quien ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013. Tras una temporada sin títulos, el club español busca recuperar su nivel con los fichajes estelares de este verano y volver a la cima del fútbol europeo.
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