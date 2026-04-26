El Real Madrid tiene un plazo para activar la cláusula de recompra de Nico Paz, compañero de Lionel Messi en la selección argentina, quien juega en el Como

Ya empezó la cuenta atrás para que el Madrid cierre el regreso de uno de sus canteranos más prometedores. Aunque Paz se fue al Como de la Serie A en verano de 2024, su rápido ascenso a la selección argentina junto a Lionel Messi ha obligado a Florentino Pérez a actuar con rapidez. El plazo para que los blancos activen la cláusula de recompra vence el 30 de mayo, pero el club no quiere esperar hasta el último momento, según AS.

En Valdebebas ya han decidido que la 2026-27 es el momento ideal para que el centrocampista regrese al primer equipo. El club ha informado al jugador y a Como de que su regreso es prioritario. Paz será así el primer fichaje confirmado para la próxima temporada, en línea con la política de recuperar talentos de «La Fábrica».