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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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El Real Madrid supera al Barcelona y a las ofertas de Arabia Saudí: se hace con un fichaje de oro

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
Racing Santander
S. Martinez
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
1ª División
España
Arabia Saudita

Hasta 2030: el atractivo del Merengue zanjó la feroz disputa

El Real Madrid ha tomado su decisión sobre uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español, ya que ha alcanzado un acuerdo definitivo para su fichaje, tras una encarnizada carrera con el Barcelona y el Villarreal.

Se trata del joven futbolista Sergio Martínez (19 años), que llamó la atención de los grandes clubes españoles desde su debut con el primer equipo del Racing de Santander la temporada pasada, cuando el club todavía militaba en Segunda División.

Pese a haber tenido la oportunidad de marcharse durante el pasado mercado de invierno, el jugador prefirió quedarse hasta el final de la temporada, en la que el Racing logró el ascenso a LaLiga.

Martínez está brillando con el Racing, donde marcó un gol en el empate a dos ante el Villarreal en la jornada inaugural de LaLiga.

  • La magia del Real Madrid inclina la balanza

    El Real Madrid ha llegado a un acuerdo para incorporar a Sergio Martínez Montero, centrocampista del Racing de Santander, con un contrato que se extiende hasta 2030, según confirmó el diario español As este sábado.

    El periódico señala que Martínez se incorporará en principio a las filas del Real Madrid Castilla, con la posibilidad de participar en los entrenamientos del primer equipo, en un paso que le brinda la oportunidad de desarrollarse bajo la mirada del cuerpo técnico del equipo dirigido por José Mourinho.

    Martínez había empezado a aparecer con el primer equipo del Racing durante la última parte de la pasada temporada, y disputó 10 partidos en la Segunda División española.

    El diario consideró que el atractivo del Real Madrid y la posibilidad de llegar al primer equipo fueron dos factores decisivos en la decisión del centrocampista.

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  • El Barcelona, el Atlético y el Villarreal: los intentos por frenar el fichaje

    "As" reveló que, durante los últimos días, el Racing y el jugador recibieron llamadas sucesivas de clubes que trataron de cambiar su destino, entre ellos el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Villarreal, además de clubes de la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y la Liga Saudí.

    Subrayó que dichos intentos no modificaron la postura de Martínez, quien se aferró a su decisión de vestir la camiseta del Real Madrid, pese a las otras ofertas que tenía a su disposición.

    Asimismo, señaló que el Real Madrid no intentó activar la cláusula de rescisión del contrato del jugador, valorada en 3 millones de euros, sino que buscó llegar a un acuerdo con el Racing para evitar cualquier tensión durante las negociaciones y no dañar la relación con el Racing en el futuro.

    Lee también: "¡Algo terrible!": duras críticas a los árbitros del partido entre el Liverpool y el Nottingham

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