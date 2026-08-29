El Real Madrid ha tomado su decisión sobre uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español, ya que ha alcanzado un acuerdo definitivo para su fichaje, tras una encarnizada carrera con el Barcelona y el Villarreal.

Se trata del joven futbolista Sergio Martínez (19 años), que llamó la atención de los grandes clubes españoles desde su debut con el primer equipo del Racing de Santander la temporada pasada, cuando el club todavía militaba en Segunda División.

Pese a haber tenido la oportunidad de marcharse durante el pasado mercado de invierno, el jugador prefirió quedarse hasta el final de la temporada, en la que el Racing logró el ascenso a LaLiga.

Martínez está brillando con el Racing, donde marcó un gol en el empate a dos ante el Villarreal en la jornada inaugural de LaLiga.