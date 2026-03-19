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El Real Madrid sufrió un susto con la lesión de Thibaut Courtois antes del crucial partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich
Courtois se lesionó contra el Manchester City
Courtois sufrió la lesión durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del martes contra el Manchester City. El portero fue sustituido por Lunin en el descanso del partido, en el que el Real Madrid se impuso por un marcador global de 5-1 y se clasificó para los cuartos de final de la competición. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declaró tras la victoria que la sustitución fue solo una medida de precaución. Ante la prensa, afirmó: «Courtois tenía algunas molestias y quería seguir, pero no era necesario correr ningún riesgo porque dentro de cuatro días tenemos otra final: un derbi muy importante y un partido muy exigente. Lo bueno es contar también con un portero como Lunin, que ha estado francamente bien en la segunda parte y se ha mostrado sólido. Desde aquí, quiero felicitarle porque lo que hace cada vez que tiene la oportunidad de defender la portería del Real Madrid no es fácil».
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El Real Madrid ofrece información actualizada sobre Courtois
Sin embargo, el Real Madrid ha confirmado ahora que Courtois sí sufre una lesión y que no podrá jugar: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto femoral del cuádriceps derecho. Se hará un seguimiento de su recuperación».
¿Cuánto tiempo estará de baja Courtois en el Real Madrid?
Según el Diario AS, el Real Madrid prevé que Courtois esté de baja durante las próximas seis semanas. Si la información resulta cierta, esto significa que Courtois se perderá algunos partidos cruciales para los blancos, empezando por el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid en La Liga. Es probable que Courtois también se pierda los dos partidos de la Liga de Campeones contra el Bayern, así como los encuentros de La Liga contra el Real Mallorca, el Girona, el Alavés y el Real Betis.
Lunin ocupará su puesto mientras Courtois esté de baja y es una opción con experiencia. Sin embargo, la baja de Courtois supondrá un duro golpe para el equipo de Arbeloa, ya que el portero está considerado por muchos como uno de los mejores del mundo.
El «especial» de la Liga de Campeones para el Madrid
Puede que el Madrid tenga que arreglárselas sin Courtois, pero Arbeloa sigue mostrándose confiado de cara a la Liga de Campeones. Tras la victoria sobre el City, declaró a los periodistas: «La Liga de Campeones es especial para el Real Madrid, y nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos de Europa. Y luego nos esperan el Bayern y quizá el PSG más adelante. Si queremos ganarles, tenemos que jugar como esta noche y como lo hicimos hace seis días. Hemos tenido algo de suerte en estos dos partidos, pero merecimos ganar ambos. El marcador global de 5-1 lo dice todo. Tenemos que seguir avanzando, y seguro que nos enfrentaremos al Bayern».
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¿Y ahora qué?
El Real Madrid recibe al Atlético el domingo por la noche en el Santiago Bernabéu. El equipo de Diego Simeone se impuso por 5-2 al Real Madrid a principios de temporada en La Liga y llega al partido tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer al Tottenham.
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