El Real Madrid sufre un doble revés por lesiones: dos jugadores clave se pierden lo que queda de temporada

El momento no puede ser peor para los blancos: las lesiones dejarán a ambos jugadores inactivos varias semanas. Militão tuvo que salir lesionado en el partido del martes contra el Alavés, y la ausencia de Güler en el entrenamiento del jueves confirmó los temores tras las pruebas médicas.

El parte médico confirma una lesión en el bíceps femoral derecho de Güler.

Sobre Militao, añadieron: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militao por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. A la espera de su evolución».