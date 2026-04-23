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Yosua Arya

Traducido por

El Real Madrid sufre un doble revés por lesiones: dos jugadores clave se pierden lo que queda de temporada

Real Madrid
A. Guler
Eder Militao
Primera División

El Real Madrid pierde a Eder Militão y Arda Güler hasta final de temporada por desgarros de grado dos en los isquiotibiales, lo que agrava la crisis defensiva de Álvaro Arbeloa en la recta final del campeonato.

  • Un duro golpe para el Real Madrid

    Las esperanzas del Real Madrid de remontar al final de la temporada han recibido un duro golpe: Militão y Güler se perderán lo que queda de la liga 2025-26. Las pruebas médicas del jueves confirmaron que ambos sufren un desgarro de grado dos en los isquiotibiales, con un periodo de recuperación de tres a cuatro semanas.

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    Pilares defensivos y creativos fuera de juego en un momento crucial

    El momento no puede ser peor para los blancos: las lesiones dejarán a ambos jugadores inactivos varias semanas. Militão tuvo que salir lesionado en el partido del martes contra el Alavés, y la ausencia de Güler en el entrenamiento del jueves confirmó los temores tras las pruebas médicas.

    El parte médico confirma una lesión en el bíceps femoral derecho de Güler.

    Sobre Militao, añadieron: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militao por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. A la espera de su evolución».

  • El personal médico prioriza la forma física a largo plazo sobre una reincorporación prematura.

    Según el Diario AS, el departamento médico del club avanza con precaución en la recuperación de ambas estrellas. A pocas semanas del Mundial, se evita arriesgar nuevas lesiones para las dos últimas jornadas de Liga.

    La prioridad ahora es que ambos lleguen en óptimas condiciones a sus compromisos internacionales de este verano. Para ello iniciarán un programa de rehabilitación en Valdebebas que les permita llegar en plena forma a la próxima temporada.

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Las esperanzas de ganar el título se desvanecen al ponerse a prueba la profundidad de la plantilla.

    Las bajas de Militão y Güler complican el objetivo del Real Madrid de arrebatar la Liga al Barcelona, que mantiene nueve puntos de ventaja. Sin varios jugadores clave, la directiva podría replantear la profundidad de la plantilla y su estrategia de fichajes para el próximo mercado de verano. El viernes visita al Real Betis, un duelo que se ha complicado con las últimas bajas.

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