¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

El Real Madrid sigue de cerca la convulsión del Manchester City mientras Florentino Pérez podría reactivar su interés por Erling Haaland y otras estrellas del City

E. Haaland
Manchester City
Real Madrid
Premier League
Primera División

Según se informa, el Real Madrid está en máxima alerta mientras sigue de cerca el drama legal en desarrollo en el Manchester City, con el presidente del club, Florentino Pérez, atento a un posible movimiento por varias estrellas del Etihad. El gigante español está entre varios pesos pesados de Europa que esperan ver si unas sanciones severas podrían obligar a una venta apresurada de talento de talla mundial en los próximos mercados de fichajes.


  • Los gigantes de la Champions League, en alerta por Haaland

    El mundo del fútbol se ha visto sacudido por las informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de la gran mayoría de los cargos financieros presentados contra él por la Premier League. Según SPORT, el Real Madrid vuelve a estar vinculado con un movimiento por Erling Haaland, un jugador que desde hace tiempo cuenta con la admiración de la cúpula del Santiago Bernabéu.

    Aunque el delantero noruego está actualmente vinculado por un contrato de larga duración en el Etihad, la incertidumbre en torno al futuro estatus del City en la máxima categoría ha provocado una intensa especulación. El Real Madrid ya intentó fichar al delantero antes de su llegada a Inglaterra en 2022, y el actual "terremoto" en el City podría reavivar ese interés si el club se ve obligado a cuadrar sus cuentas o desprenderse de activos con salarios elevados.

    • Anuncios
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Real Madrid se enfrenta al dilema Haaland

    Sin embargo, hacerse con la firma de Haaland sigue siendo un rompecabezas complejo para el Real Madrid, pese a la posible oportunidad. La actual parcela ofensiva del equipo madridista ya está repleta, tras la llegada de Kylian Mbappe y la excelencia constante de Vinicius Junior.

    Además, el club invirtió recientemente mucho en la plantilla, y el fichaje de Diomande por 125 millones de euros ya ha reducido el margen disponible en la plantilla. Con jóvenes talentos como Endrick y Espi también compitiendo por minutos, Florentino Pérez necesitaría obrar un importante milagro administrativo para encajar al prolífico noruego en los planes de Jose Mourinho, especialmente porque, según se informa, el jugador no tiene cláusulas de salida específicas relacionadas con escenarios de descenso.

  • Apuntando a las joyas creativas en Mánchester

    Más allá del evidente atractivo de Haaland, el Real Madrid también sigue de cerca a Rayan Cherki, un jugador que ya ha aparecido en su radar en varias ocasiones en el pasado. Cherki está considerado ampliamente como uno de los talentos creativos más singulares del fútbol europeo, con el desparpajo y la calidad técnica que suelen atraer la atención de los ojeadores del Bernabéu.

    Sin embargo, el francés se enfrenta a un obstáculo similar al de Haaland: el centro del campo del Madrid y sus posiciones creativas ya están repletos de calidad, con jugadores como Jude Bellingham, Arda Guler y Brahim Diaz. Si una crisis en el City provoca una reestructuración de la plantilla, el Madrid podría verse tentado a moverse, pero antes tendría que hacer sitio en un equipo que ya cuenta con una profundidad importante en el frente de ataque.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Real Madrid sigue de cerca a Gvardiol

    Los refuerzos defensivos también son una posibilidad para el gaint español, con Josko Gvardiol identificado como un objetivo a largo plazo. El internacional croata estuvo muy vinculado con un movimiento a la capital española durante el último mercado de fichajes de verano, pero finalmente optó por comprometer su futuro con el Manchester City al firmar una enorme renovación de contrato con el City hasta 2031.

    El Real Madrid ha tenido problemas de consistencia y fiabilidad en la posición de central esta temporada debido a varias lesiones, lo que convierte a un jugador del calibre de Gvardiol en una opción atractiva. Aunque su nuevo contrato dificulta un traspaso, una sanción severa que comprometa el proyecto a largo plazo del City podría cambiar por completo el panorama del mercado.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI