El mundo del fútbol se ha visto sacudido por las informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de la gran mayoría de los cargos financieros presentados contra él por la Premier League. Según SPORT, el Real Madrid vuelve a estar vinculado con un movimiento por Erling Haaland, un jugador que desde hace tiempo cuenta con la admiración de la cúpula del Santiago Bernabéu.

Aunque el delantero noruego está actualmente vinculado por un contrato de larga duración en el Etihad, la incertidumbre en torno al futuro estatus del City en la máxima categoría ha provocado una intensa especulación. El Real Madrid ya intentó fichar al delantero antes de su llegada a Inglaterra en 2022, y el actual "terremoto" en el City podría reavivar ese interés si el club se ve obligado a cuadrar sus cuentas o desprenderse de activos con salarios elevados.