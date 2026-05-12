Por primera vez, la actitud y dedicación de Mbappé se cuestionan. Sus vacaciones con su pareja durante la recuperación de una lesión —llegó a Madrid minutos antes del partido contra el Espanyol— se tacharon de desastre de relaciones públicas. Su entorno lo justificó como «una sobreinterpretación de un periodo de recuperación supervisado por el club». Durante el Clásico, su único apoyo fue un “Hala Madrid” en Instagram cuando el Barça ya ganaba 2-0. Además, se rumorea tensión con el cuerpo técnico de Arbeloa.