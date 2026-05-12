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El Real Madrid se pregunta si fichar a Kylian Mbappé fue «una decisión acertada», pues se advierte al «galáctico» francés de que la próxima temporada traerá «una presión sin precedentes»
El proyecto personal de Pérez supone un quebradero de cabeza táctico
Según ESPN, los recientes problemas del Real Madrid generan dudas sobre Mbappé. Su fichaje gratuito desde el PSG en 2024 parecía seguro; a nivel individual ha marcado 31 goles en La Liga la temporada pasada y 24 esta, pero fuentes del club se preguntan si fue acertado, sobre todo porque Vinicius Junior ya era la estrella. Su fichaje, considerado el «proyecto personal» de Florentino Pérez, ha desequilibrado al equipo. Tres entrenadores —Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa— han fracasado al intentar armar un once que incluya a Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham.
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Los fracasos europeos y el debate sobre Vinicius
El dilema táctico derivó pronto en una lucha de poder, visible en el debate entre Vinicius y Mbappé durante los 233 días de Alonso. Aunque sus números en la liga son sólidos, su rendimiento en Europa se examina con lupa. En 25 partidos de Champions con el Real Madrid ha perdido 10, entre ellos eliminaciones ante Arsenal y Bayern de Múnich. Las lesiones le han apartado de duelos clave este año: Manchester City, Benfica y la reciente derrota 2-0 en el Clásico contra el Barcelona.
Un desastre de relaciones públicas y un compromiso cuestionado
Por primera vez, la actitud y dedicación de Mbappé se cuestionan. Sus vacaciones con su pareja durante la recuperación de una lesión —llegó a Madrid minutos antes del partido contra el Espanyol— se tacharon de desastre de relaciones públicas. Su entorno lo justificó como «una sobreinterpretación de un periodo de recuperación supervisado por el club». Durante el Clásico, su único apoyo fue un “Hala Madrid” en Instagram cuando el Barça ya ganaba 2-0. Además, se rumorea tensión con el cuerpo técnico de Arbeloa.
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¿Qué le depara el futuro a la superestrella francesa?
En consecuencia, Mbappé afrontará la próxima temporada bajo una enorme presión y un escrutinio sin precedentes. Deberá rendir, tanto individual como colectivamente, para justificar su papel central en el inestable proyecto del Real Madrid antes de que la situación empeore.