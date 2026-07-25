El Real Madrid se está desatando literalmente en el mercado tras el regreso de José Mourinho al banquillo. Como si no bastaran las llegadas de Denzel Dumfried, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva, el club español se está mostrando muy activo también en estas últimas horas. Mientras siguen de manera discreta los contactos con el Manchester City para repatriar al centrocampista campeón del mundo Rodri —que ya ha enviado señales positivas en ese sentido— el Real Madrid irrumpe de repente en escena por Yan Diomandé, extremo ofensivo nacido en 2006 que milita en el Leipzig y en la selección de Costa de Marfil.
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El Real Madrid se lanza a por Yan Diomandé, primera oferta al Leipzig de 100 millones de euros. He aquí por qué Brahim Díaz puede volver al radar de la Juventus
PRIMERA OFERTA
Según informan diversas fuentes, Mourinho en persona ha pedido un jugador con sus características para añadir velocidad e imprevisibilidad al ataque y ha decidido desafiar al Paris Saint-Germain, con el que Diomandé ya tendría un principio de acuerdo para llevarlo al Real Madrid. Ya se habría presentado una primera oferta de 90 millones de euros, más 10 en bonus, pero el Leipzig la ha considerado insuficiente. Según informa la prensa alemana, el club del universo Red Bull confía en ingresar no menos de 120 millones de euros por el internacional marfileño, autor de 10 goles y 13 asistencias la pasada temporada y protagonista también en el reciente Mundial.
¿SE REABRE LO DE BRAHIM DÍAZ?
La ofensiva inesperada del Real Madrid por Yan Diomandé podría tener consecuencias también en el mercado de salidas, con los clubes italianos listos para aprovechar posibles oportunidades. Más allá de la situación de Franco Mastantuono, que puede salir cedido a préstamo seco y está sobre todo en el punto de mira del director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, atención a los posibles escenarios relacionados con Brahim Díaz. El mediapunta de la selección de Marruecos es el jugador en el que el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, lleva tiempo fijándose, señalándolo como su primera opción para el puesto de mediapunta.
QUÉ ESTÁ PASANDO
Con contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, el jugador de la generación del 99 llega tras una temporada en la que disputó un total de 42 partidos a las órdenes primero de Xabi Alonso y después de Álvaro Arbeloa, marcando 2 goles y repartiendo 9 asistencias. El exfutbolista del Milan, donde militó en la Serie A desde septiembre de 2020 hasta el verano de 2023, con un balance de 124 partidos, 18 goles y un Scudetto, siempre ha manifestado su deseo de quedarse en la capital española e intentar convencer a Mourinho para que apueste por él en el nuevo proyecto técnico. Pero la llegada de un posible nuevo competidor en la parcela ofensiva podría modificar su situación y aumentar las esperanzas de la Juventus de convencerlo para que acepte un traspaso. Un aspecto a tener en cuenta es que, aunque el contrato de Brahim con el Real termina formalmente el 30 de junio de 2027, desde hace tiempo las partes estarían en contacto para ampliarlo hasta 2030. Un detalle nada menor que podría influir en el valor del traspaso del objetivo de mercado de la Juventus.
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