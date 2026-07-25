Con contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, el jugador de la generación del 99 llega tras una temporada en la que disputó un total de 42 partidos a las órdenes primero de Xabi Alonso y después de Álvaro Arbeloa, marcando 2 goles y repartiendo 9 asistencias. El exfutbolista del Milan, donde militó en la Serie A desde septiembre de 2020 hasta el verano de 2023, con un balance de 124 partidos, 18 goles y un Scudetto, siempre ha manifestado su deseo de quedarse en la capital española e intentar convencer a Mourinho para que apueste por él en el nuevo proyecto técnico. Pero la llegada de un posible nuevo competidor en la parcela ofensiva podría modificar su situación y aumentar las esperanzas de la Juventus de convencerlo para que acepte un traspaso. Un aspecto a tener en cuenta es que, aunque el contrato de Brahim con el Real termina formalmente el 30 de junio de 2027, desde hace tiempo las partes estarían en contacto para ampliarlo hasta 2030. Un detalle nada menor que podría influir en el valor del traspaso del objetivo de mercado de la Juventus.