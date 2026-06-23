Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid se interesa por Piero Hincapié, del Arsenal, mientras continúa la campaña de fichajes de verano de José Mourinho
Mourinho busca un defensa polivalente
Los grandes de la Liga buscan más defensa pese a fichar a Ibrahima Konaté. Según ESPN, Mourinho quiere un jugador versátil que actúe de central o lateral. Las negociaciones para fichar a Hincapié, ecuatoriano de 24 años, siguen complicadas. Llegó al norte de Londres cedido desde el Bayer Leverkusen el verano pasado con una obligación de compra.
- Getty Images Sport
Las salidas determinan las futuras llegadas
Los nuevos campeones de la Premier League aprecian mucho a Hincapie, quien fue clave en la conquista del título y en la clasificación del equipo de Mikel Arteta para la final de la Liga de Campeones.
Según ESPN, cualquier fichaje para la defensa o el centro del campo dependerá de las salidas. Con cinco centrales tras la marcha de David Alaba, el club estudia ofertas por Raúl Asencio para hacer hueco.
Objetivos defensivos alternativos bajo vigilancia
El Real Madrid tiene una lista de alternativas por si no llega a un acuerdo económico con los Gunners por Hincapié. Rubén Dias, del Manchester City, sigue siendo la opción preferida del cuerpo técnico, aunque su alto coste puede ser prohibitivo. También gusta Alessandro Bastoni, del Inter de Milán. El interés por Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, ha bajado tras su grave lesión en el Mundial contra Costa de Marfil.
- Getty Images Sport
La reducción de la plantilla precede a los fichajes
La directiva del Real Madrid debe reducir la plantilla antes de fichar. Ya contrató a Marc Cucurella, Bernardo Silva y Denzel Dumfries, así que, por normativa financiera, debe traspasar a los jugadores que no cuentan. Hincapié, de momento, se centra en el Mundial con Ecuador y después hablará de su futuro en el club.