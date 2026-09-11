Los representantes de Bellingham ya están inmersos en conversaciones con el club para cerrar los detalles, impulsadas por el creciente interés de la Premier League y por el deseo de protegerse ante posibles acercamientos en 2027.

Lejos de indicar que el centrocampista quiera marcharse, el movimiento refleja la determinación del Real Madrid de premiar su gran estado de forma y asegurar su futuro.

El gigante español está listo para elevarlo a su escala salarial más alta, con 48 millones de euros por temporada junto a Kylian Mbappe. Moretto compartió una actualización alentadora sobre las conversaciones en curso al afirmar: "Hay optimismo en que pronto se alcanzará un acuerdo".