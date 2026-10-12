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El Real Madrid se acerca al fichaje de JJ Gabriel, la joven promesa del Manchester United, y lidera la carrera por el talento de 16 años
Sorprendente petición de salida
El United afronta una dura batalla para retener al prometedor Gabriel. El joven talento ha sorprendido a los responsables del club al presentar una solicitud formal para cancelar su inscripción actual.
El United tenía grandes planes para el delantero a principios de esta temporada. Preparaba su debut profesional, cuando aún tenía 15 años, ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa, lo que le habría convertido en el jugador más joven de su historia.
Sin embargo, la situación se ha deteriorado rápidamente. Gabriel y sus representantes se sintieron frustrados después de que el jugador quedara fuera de las convocatorias para un partido de la Premier League contra el Ipswich y otro de la Champions League contra el Sabah.
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El Madrid lidera la carrera
El Madrid está intensificando sus esfuerzos para aprovechar el deterioro de la relación. El gigante español confía cada vez más en poder atraer al prodigioso talento al Santiago Bernabéu.
Jose Felix Diaz señala que la decisión definitiva sobre su futuro está cada vez más cerca. El Real Madrid cree que ahora mismo encabeza la carrera por ficharlo, ya que jugar en LaLiga siempre ha sido el principal objetivo del jugador.
El futbolista de 16 años también está cerca de obtener un pasaporte chipriota. Este paso decisivo le permitiría eludir ciertas restricciones posteriores al Brexit y fichar sin dificultades por un club europeo, siempre que sus padres cumplan las normas de la FIFA sobre traslados por motivos ajenos al fútbol.
Los gigantes europeos rondan
Aunque el Madrid es el claro favorito, no es el único gran club que sigue de cerca la situación. Otros gigantes europeos, como el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Barcelona, también han mantenido conversaciones con el entorno de Gabriel.
El United ya logró convencer al joven de que rechazara una propuesta de su rival, el Manchester City, hace dos veranos. Pese a sus esfuerzos por persuadirlo de que su futuro está en Old Trafford, ahora tiene mucho menos control sobre su situación tras cumplir el jugador los 16 años.
El Manchester United reconoce su talento incalculable y está decidido a retenerlo. Sin embargo, en el club crece la sensación de que su marcha es inevitable, ya que Gabriel busca garantías de tener un sitio inmediato en el primer equipo.
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¿Qué le espera a Gabriel?
El United lamentará profundamente perder a un talento generacional de su cantera. Su único consuelo será asegurarse de que no refuerce a un rival directo de la Premier League a corto plazo.
Para el Madrid, incorporar a Gabriel supondría añadir otra pieza extraordinaria a su impresionante plantel de jóvenes talentos. La gran incógnita sigue siendo si Gabriel tendrá en la capital española las oportunidades inmediatas en el primer equipo que buscaba en Manchester. Se espera que la decisión definitiva sobre su próximo destino llegue de forma inminente.
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