El United afronta una dura batalla para retener al prometedor Gabriel. El joven talento ha sorprendido a los responsables del club al presentar una solicitud formal para cancelar su inscripción actual.

El United tenía grandes planes para el delantero a principios de esta temporada. Preparaba su debut profesional, cuando aún tenía 15 años, ante el Brighton en la Copa de la Liga inglesa, lo que le habría convertido en el jugador más joven de su historia.

Sin embargo, la situación se ha deteriorado rápidamente. Gabriel y sus representantes se sintieron frustrados después de que el jugador quedara fuera de las convocatorias para un partido de la Premier League contra el Ipswich y otro de la Champions League contra el Sabah.