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El Real Madrid retrocede en el fichaje porque espera que el Manchester United cierre la contratación del centrocampista valorado en 80 millones de libras
El Madrid cede el paso al United
El Real Madrid ha renunciado a fichar a Fernandes, y los campeones de Europa esperan que el Manchester United cierre pronto su incorporación. Aunque José Mourinho ha vuelto al Bernabéu, no se prevé que el club blanco presente una oferta formal, ya que las negociaciones del United están muy avanzadas, según The Sun.
Los Red Devils son ahora los favoritos tras el enfriamiento del interés del Arsenal. Fernandes encabeza la lista del United para reforzar el centro del campo, más aún con Elliot Anderson a punto de fichar por el Manchester City.
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La valoración del West Ham y la agitación interna
West Ham valora a Fernandes en 80 millones de libras, más del doble de los 38 millones que pagó al Southampton. Tras el descenso a la Championship, United confía en negociar un precio menor. Sin embargo, la incertidumbre en el club, agravada por la salida de David Sullivan y las investigaciones de BBC Panorama y The Times sobre presunta conducta inapropiada, podría retrasar cualquier acuerdo.
El club vive una gran agitación tras la dimisión del copresidente David Sullivan, investigado por presuntas conductas inapropiadas, lo que él niega. Además, con Daniel Kretinsky a punto de convertirse en accionista mayoritario, el futuro del entrenador Nuno Espíritu Santo sigue en el aire.
La conexión con Jason Wilcox
El interés del United por Fernandes refleja la confianza en el director deportivo, Jason Wilcox. Wilcox sigue al centrocampista desde su etapa al frente del departamento de fichajes del Southampton y lo fichó para Old Trafford en abril de 2024.
Además, si se concreta, Fernandes será el primer jugador que el West Ham venda al United desde el polémico fichaje de Paul Ince en 1989. Antes, el United se interesó en Declan Rice, pero no presentó oferta formal y el centrocampista fichó por el Arsenal por 105 millones de libras en 2023.
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Mendes y la reestructuración del centro del campo
La influencia del superagente Jorge Mendes es clave en este fichaje. Representa a Fernandes, quien podría ser su tercer cliente en llegar al United en dos años, tras Leny Yoro y Manuel Ugarte. El United ya superó al Madrid por Yoro con una oferta cercana a los 60 millones de libras.
Su llegada se produce en plena reestructuración del centro del campo: el club ya fichó a Ederson por 35 millones de libras y podría vender a Ugarte este verano.