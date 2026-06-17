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El Real Madrid rescinde el contrato de su estrella, quien rechaza al Ajax para quedarse en La Liga
El fin de una era para el centrocampista español en Madrid
El Real Madrid ha acordado con Ceballos su salida este verano como agente libre. El centrocampista, de 29 años, llegó en 2017 del Real Betis y, tras varios rumores de traspaso, renunciará al salario del último año de su contrato para marcharse sin coste. En su etapa blanca jugó 215 partidos, marcó siete goles y ayudó a ganar tres Champions y dos Ligas. Su salida, cada vez más cercana, deja un legado de éxitos.
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El Ajax se enfrenta a un rival difícil: un héroe que regresa.
El Ajax quiere fichar a este experimentado creador de juego, pero todo indica que su corazón está en el Real Betis. El club sevillano aguarda la rescisión oficial de su contrato para asegurarse sus servicios. Para Ceballos, volver al Betis es regresar a casa: se formó en su cantera, debutó allí y, antes de marcharse a Madrid, jugó 105 partidos y marcó siete goles. Según la prensa local, el Betis actuará en cuanto se oficialice su salida del Arsenal. Regresar a sus orígenes le atrae más que probar suerte en la Eredivisie.
Pocos minutos y varias cesiones marcaron su carrera
El internacional español ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego de forma regular en los últimos años. La temporada pasada, Ceballos disputó tan solo 826 minutos en 23 partidos: 16 en La Liga y cuatro en la Liga de Campeones. Además, el Arsenal lo cedió durante dos cursos, donde jugó 77 encuentros, marcó dos goles y ganó la FA Cup 2020.
En dos temporadas en la Premier League inglesa jugó 77 partidos, marcó dos goles y ganó la FA Cup 2020 con los londinenses. A pesar de sus 15 títulos con su club de origen, la escasez de minutos le empujó a buscar una salida definitiva.
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¿Qué le depara el futuro a Ceballos?
El Betis anunciará en días el fichaje de Ceballos tras formalizar la rescisión de su contrato. El Ajax pierde una oportunidad lucrativa, mientras el centrocampista busca relanzar su carrera en un entorno familiar. Su amplia experiencia será clave para las ambiciones del equipo andaluz esta temporada.