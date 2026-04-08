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Adhe Makayasa

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El Real Madrid «regaló» dos goles al Bayern de Múnich, mientras Antonio Rüdiger lamenta las ocasiones falladas en la derrota de la Liga de Campeones

Antonio Rüdiger
Real Madrid
Real Madrid vs Bayern Múnich
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Primera División

Antonio Rüdiger ha criticado la inusual falta de concentración defensiva del Real Madrid tras la derrota por 2-1 sufrida por el gigante español en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. El internacional alemán expresó su frustración por la forma en que se encajaron los goles, y señaló que los errores individuales dieron una ventaja significativa a los visitantes.

  • Los errores defensivos salen caros

    El Madrid afronta un reto titánico en el partido de vuelta tras no haber sabido aprovechar su ventaja como local frente a un implacable Bayern. A pesar de los momentos de dominio y presión, los locales se vieron superados por los goles de Luis Díaz y Harry Kane, ambos fruto de pérdidas de balón de los blancos en zonas de alto riesgo. Aunque Kylian Mbappé logró recortar distancias en los últimos compases, lo más destacado del partido fue la incapacidad del Madrid para equilibrar su creatividad ofensiva con la disciplina defensiva, mientras el Bayern explotaba con frialdad los huecos dejados por los locales.

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    Rudiger da rienda suelta a su frustración

    En una sincera valoración tras el partido, Rudiger no se anduvo con rodeos al analizar la naturaleza de los goles encajados. El defensa central destacó que el equipo se había preparado específicamente para evitar precisamente esas pérdidas de balón que, en última instancia, decidieron el partido.

    Rüdiger declaró a Movistar+: «Salimos con fuerza en la segunda parte y encajamos un gol inmediatamente. Para mí, ambos goles fueron regalos; creo que necesitábamos más en la segunda parte».

    Añadió: «Hablamos de esas cosas, de perder fácilmente la posesión, fíjate en los dos goles. A este nivel, es muy peligroso. Simplemente lo estamos pasando mal, todo empezó con el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles, pero al final, así son las cosas. Manuel Neuer fue el mejor jugador del Bayern».

  • Neuer bate el récord del Bernabéu

    La derrota puso de manifiesto una vulnerabilidad poco habitual en el Madrid, un equipo que suele brillar en las eliminatorias. La frustración de Rüdiger se vio confirmada por la histórica actuación de Neuer, quien se convirtió en el primer portero en realizar nueve paradas en un partido de eliminatoria disputado en el Bernabéu. La afirmación del defensa de que se le «regalaron» los goles pone de relieve las deficiencias tácticas del Madrid en la transición del ataque a la defensa bajo una presión de alta intensidad.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La misión de Múnich cobra gran importancia

    El Madrid debe volver a centrarse rápidamente de cara al partido de Liga contra el Girona de este viernes, antes de viajar al Allianz Arena para disputar el decisivo partido de vuelta. La plantilla espera ofrecer un rendimiento defensivo más sólido, sobre todo teniendo en cuenta que se juega el pase a semifinales. Frente a un Bayern que ha encontrado su ritmo bajo la dirección de Vincent Kompany, el gigante español debe recuperar su eficacia para remontar el actual marcador global en Baviera.

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