El Real Madrid «regaló» dos goles al Bayern de Múnich, mientras Antonio Rüdiger lamenta las ocasiones falladas en la derrota de la Liga de Campeones

En una sincera valoración tras el partido, Rudiger no se anduvo con rodeos al analizar la naturaleza de los goles encajados. El defensa central destacó que el equipo se había preparado específicamente para evitar precisamente esas pérdidas de balón que, en última instancia, decidieron el partido.

Rüdiger declaró a Movistar+: «Salimos con fuerza en la segunda parte y encajamos un gol inmediatamente. Para mí, ambos goles fueron regalos; creo que necesitábamos más en la segunda parte».

Añadió: «Hablamos de esas cosas, de perder fácilmente la posesión, fíjate en los dos goles. A este nivel, es muy peligroso. Simplemente lo estamos pasando mal, todo empezó con el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles, pero al final, así son las cosas. Manuel Neuer fue el mejor jugador del Bayern».