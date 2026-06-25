El Real Madrid ha informado al Como de su decisión sobre Nico Paz, quien desde hoy se convierte en uno de los jugadores más codiciados de Europa. El viaje a España del director deportivo del Como, Ludi, no bastó para renegociar su continuidad. Si el equipo de Cesc Fábregas quiere retenerlo, deberá pagar 60 millones de euros.
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El Real Madrid recupera a Nico Paz y lo pone en el mercado: del Inter a la subasta de la Premier League, ¿cuál será su futuro?
¿POR QUÉ EL REAL QUIERE VENDERLO?
El precio ofrecido al Como es exclusivo y sujeto a una nueva cláusula de recompra de 80 millones a favor del Real Madrid. Todo indica que el club planea traspasar a este joven prometedor, ya destacado en la Serie A, al mejor postor. Consciente de la fuerte competencia en su demarcación —con jugadores como Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius Junior, Arda Güler, Rodrygo y Franco Mastantuono, además de la necesidad de liquidez para nuevos fichajes, hace que la mejor opción para todos sea una nueva cesión con opción de compra definitiva, para que pueda demostrar su valor.
EL INTER EN SEGUNDO PLANO
Desde hace tiempo, el Inter admira las cualidades técnicas de Nico Paz. Es el típico jugador capaz de iluminar el juego desde tres cuartos de campo y crear superioridad numérica, algo que el club nerazzurro busca para ser más impredecible y dejar atrás el 3-5-2. A esto se suma la amistad entre el vicepresidente del club campeón de Italia, Javier Zanetti, y el padre del jugador. Además, el Inter y el Real Madrid ya han negociado el fichaje de Dumfries —los blancos pagarán la cláusula— y el presidente Marotta se reunió en Madrid con Florentino Pérez para mostrar interés por algunos posibles descartes. Es posible que entonces también hayan mencionado a Nico Paz. Tras la caída de la opción Palestra, ¿reinvertirán ese ahorro para dar el gran golpe, financiándolo con las ventas ya previstas?
¿SUBASTA EN LA PREMIER LEAGUE?
Otra opción muy comentada indica que el Real Madrid podría traspasar a Nico Paz al mejor postor por más de 60 millones, cantidad que solo el Como habría ofrecido. La Premier League, con su gran poder económico, podría ser la liga ideal para maximizar esa venta. Arsenal, Chelsea y Manchester City, dirigidos por técnicos aficionados a este perfil de jugador, parecen los candidatos más firmes. Pero, gracias al gran poder económico de la liga inglesa, otros equipos de nivel algo inferior pero con aspiraciones europeas podrían sumarse.