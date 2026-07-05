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El Real Madrid recibe un mensaje contundente sobre el fichaje de Michael Olise por parte del Bayern de Múnich y del defensa francés Dayot Upamecano, mientras se intensifican los rumores sobre un traspaso récord de 223 millones de euros
Olise sigue vinculado a rumores con el Real Madrid.
Olise suena con fuerza para fichar por el Real Madrid, y los rumores crecen durante el Mundial 2026. SPORT asegura que el club español pagaría 223 millones de euros (191 millones de libras/255 millones de dólares) por el extremo del Bayern. Pero su compañero en la selección francesa, Upamecano, restó importancia a las especulaciones.
Upamecano acalla los rumores sobre el Real Madrid
Durante la concentración con la selección francesa, preguntaron a Upamecano sobre los rumores que vinculan a Olise con el Real Madrid. El defensa fue breve y contundente: el Bayern no piensa dejar marchar a uno de sus jugadores clave.
«¡Se queda aquí, se queda aquí!», insistió Upamecano.
Saha se pronuncia sobre el futuro de Olise
El exdelantero francés Louis Saha habló con GOAL sobre los rumores y admitió que las cifras son extraordinarias, al tiempo que elogió el rápido ascenso de Olise.
«Son cifras de locos», admitió Saha. «Pero se merece esos elogios, porque lo que ha hecho en uno o dos años es increíble.
“Hay que recordar que jugaba en el Crystal Palace y no creo que la gente haya entendido realmente ese tipo de talento. Es una historia preciosa: alguien a quien muchos consideraban indiferente, que no se preocupaba, que quizá no amaba el fútbol como lo hacemos nosotros, ha callado a todos y ha dicho: “Escuchad, cuando lo haces siendo fiel a tu propia identidad, puedes lograr cosas increíbles”. Ahora todos lo persiguen. Es precioso».
- Getty Images Sport
Los rumores de fichajes no desaparecerán.
Las especulaciones sobre Olise probablemente continuarán durante el mercado de fichajes. El Bayern mantiene su postura pública, pero los rumores que vinculan al extremo con el Real Madrid no desaparecerán mientras persista el interés por uno de los delanteros más codiciados de Europa.
Mientras tanto, el jugador se concentra en sus compromisos con Francia. Tras la ajustada victoria por 1-0 sobre Paraguay, Les Bleus se preparan para enfrentar a Marruecos en cuartos de final el jueves.
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