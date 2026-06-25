Esta maniobra estratégica permite al club madrileño obtener un beneficio sustancial por un canterano que, en agosto de 2024, fichó por un equipo del norte de Italia por cuatro años y 6 millones de euros.

Según Romano, la compleja cláusula de recompra da al Como derecho de tanteo para retener al mediocampista de cara a su histórica campaña europea. De no alcanzarse un acuerdo económico, clubes como el Inter y varios equipos de la Premier League estarían dispuestos a presentar ofertas competitivas.