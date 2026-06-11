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El Real Madrid presenta una oferta por Bernardo Silva, mientras José Mourinho «presiona» para fichar al ídolo del Manchester City antes que el Barcelona y el Atlético de Madrid
José Mourinho lidera la ofensiva del Real Madrid
El Real Madrid se ha sumado oficialmente a la puja por Silva tras presentar una oferta formal al jugador de 31 años, recién salido del Manchester City. La iniciativa responde a la influencia de Mourinho, futuro entrenador madridista y admirador del centrocampista, que presiona para llevarlo al Bernabéu como parte de la reconstrucción de la plantilla.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el club está en conversaciones avanzadas para incorporarlo como agente libre. Este giro complica una operación que muchos daban por cerrada a favor del Barcelona, pero la oportunidad de trabajar con Mourinho y recalar en el gigante español ha complicado la decisión del mediapunta.
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La ventaja que el Barcelona lleva tanto tiempo manteniendo está en peligro
Durante meses, Barcelona pareció el único destino lógico para Silva. Se dio por hecho que el club azulgrana había alcanzado un acuerdo para fichar al capitán saliente del City este año, y que el jugador aceptó una importante reducción salarial para facilitar su traslado al Camp Nou. Sin embargo, la entrada oficial del Real Madrid en la pugna ha desafiado la posición del Barça como favorito.
El agente de Silva, Jorge Mendes, ya había dicho que el jugador se tomaría su tiempo antes de comprometerse, y la intervención de Florentino Pérez ha reavivado la rivalidad del Clásico. Aunque el Atlético de Madrid sigue interesado y, según se informa, el Galatasaray ha ofrecido un contrato de tres años más lucrativo, la decisión parece reducirse a los dos gigantes de La Liga.
El fin de una era en el City
El jugador de 31 años deja el Etihad Stadium como una leyenda tras nueve temporadas con Pep Guardiola. Ha ganado seis Premier Leagues, una Liga de Campeones y un total de 20 títulos.
La semana pasada confirmó que aún no ha elegido su próximo destino y que buscará un equipo «donde realmente me quieran» tras el Mundial de 2026.
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Se espera una decisión tras la fase de clasificación para el Mundial
Silva se centra en representar a Portugal en el Mundial de Norteamérica y asegura que las distracciones del club no afectarán su rendimiento. Mendes confirmó a principios de este mes que su cliente decidirá su futuro tras el torneo, por lo que aún pueden surgir sorpresas en esta saga de fichajes.