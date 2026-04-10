RMC Sport informa que este hombre de 57 años está en la lista de candidatos a nuevo entrenador para la próxima temporada.
Traducido por
¡Su teléfono no para de sonar «desde hace meses»! El Real Madrid baraja fichar a un entrenador estrella
Tras 14 años al frente de la selección francesa, Deschamps se despedirá este verano. Dejará el cargo tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cuando expire su contrato con la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El excentrocampista ya lo anunció a principios de 2025.
Poco después aclaró que solo dejaría de ser seleccionador, pero que su carrera como entrenador continuaba. «Pongo fin a una etapa larga y maravillosa, pero no me jubilo. La etapa posterior será diferente y muy buena». Sin embargo, no se ve dirigiendo a otra federación: «Nunca se debe decir nunca, pero no me imagino seleccionador de otra nación. No me veo en el banquillo con otro himno».
- AFP
Didier Deschamps entrenó al Mónaco, a la Juventus y al Marsella
Deschamps comenzó a entrenar en 2001 en el AS Mónaco y, sorpresivamente, llegó a la final de la Liga de Campeones 2004. En 2006 dirigió a la Juventus, club del que había sido capitán, y lo devolvió a la Serie A tras el escándalo de Calciopoli. Entre 2009 y 2012 dirigió al Olympique de Marsella antes de asumir la selección francesa. Su mayor éxito fue ganar el Mundial de Rusia 2018, al que siguió el triunfo en la Liga de Naciones tres años después.
Si fichara por el Real Madrid, podría darse un cambio de roles, pues se espera que Zinedine Zidane le suceda en la FFF.
Ahora el Real Madrid lo dirige Álvaro Arbeloa, quien tomó el relevo de Xabi Alonso a principios de año. Su contrato no tiene fecha de caducidad confirmada. Ante el riesgo de una temporada sin títulos, el presidente Florentino Pérez podría buscar un técnico de renombre.
Jürgen Klopp, ex del Liverpool, sonó como favorito, pero lo ha desmentido. También se mencionan a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, y Massimiliano Allegri, del Milan.
Si el Real Madrid confirma su interés por Deschamps, no sería el único equipo tras el técnico con más Champions. Según RMC Sport, su teléfono y el de sus agentes no paran de sonar desde hace meses.
A finales del año pasado se mencionó una oferta de Arabia Saudí con grandes sumas de dinero, pero Deschamps no lo considera una opción. También circulan rumores sobre una posible renovación en la Juve.
- Getty
El balance de Didier Deschamps como seleccionador de Francia
Partidos 177 Victorias 115 Empates 32 Derrotas 30 Diferencia de goles 380:167 Promedio de puntos 2,13 Títulos 2