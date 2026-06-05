El Real Madrid planea fichar a Vitinha por 150 millones de euros. El agente de José Mourinho trabaja para traer al jugador del PSG tras la promesa de Florentino Pérez

La carrera por la presidencia del Real Madrid llega a su fin y, según informes, Pérez estaría listo para anunciar un fichaje de gran impacto antes de las elecciones del domingo. Según Cadena SER, Vitinha es el principal candidato.

El internacional portugués, clave en el PSG y con tres años de contrato, podría llegar al Bernabéu.

Cualquier traspaso exigirá un gran esfuerzo económico: se habla de hasta 150 millones de euros, lo que haría de Vitinha uno de los fichajes más caros de la historia del club.