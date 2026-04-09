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El Real Madrid planea fichar a Michael Olise por 160 millones de euros tras su gran partido con el Bayern en el Bernabéu
La brillante actuación de Bernabeu despierta el interés del Madrid
Según el periodista deportivo alemán Christian Falk, Olise se ha convertido en prioridad para el Real Madrid tras su gran actuación del martes en el Bernabéu. El jugador de 24 años dio la asistencia a Harry Kane y puso en aprietos a la defensa madridista todo el partido.
Su exhibición, que eclipsó a las propias estrellas madridistas, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., habría convencido a Florentino Pérez para autorizar un gran esfuerzo y fichar al extremo, visto como la pieza final de su rompecabezas ofensivo.
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Se prepara un traspaso récord.
Según Falk, del CF Bayern Insider, el Real Madrid prepara una oferta de 160-165 millones de euros para fichar a Olise. El jugador, bajo la dirección de Vincent Kompany, ha marcado 16 goles y dado 24 asistencias esta temporada, lo que justifica las cifras que se manejan en España.
Liverpool también está interesado, pero el Bernabéu y la potencia económica del Madrid podrían darles ventaja.
El Bayern de Múnich se mantiene firme en su postura de «no está en venta»
A pesar del interés de la élite europea, el Bayern de Múnich se mantiene firme sobre su estrella. El director deportivo, Max Eberl, ya desmintió los rumores de que el club vaya a considerar ofertas por el extremo, sea cual sea la cifra.
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La situación contractual y las perspectivas de futuro
El Bayern mantiene el control sobre el futuro de Olise, pues su contrato carece de cláusula de rescisión activa. Sin ella, el Madrid debe negociar directamente con la directiva bávara, que ahora busca renovarlo para alejar el interés de otros clubes.
Sin embargo, la insistencia del Real Madrid y una posible oferta de nueve cifras podrían cambiar esa postura, la gran incógnita del próximo mercado estival.