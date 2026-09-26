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El Real Madrid, pendiente del estado físico de Kylian Mbappe después de que el capitán de Francia sufriera una lesión de rodilla antes de El Clásico
Mbappé, lesionado tras marcar el gol de la victoria de Francia
El primer partido de Zidane al frente de Francia terminó con una victoria por 0-1 en Turquía. Sin embargo, el triunfo quedó muy empañado por una lesión del capitán del equipo, Mbappe. Inmediatamente después de marcar el gol decisivo del partido, se vio al delantero sujetándose la rodilla izquierda. No pudo continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego poco después.
Un comunicado publicado por la FFF confirmó que Mbappe sufrió una lesión de tendón y una hiperextensión en la rodilla izquierda. En consecuencia, el atacante ha sido descartado para el resto de la concentración internacional.
- AFP
El Real Madrid, pendiente del pronóstico de su delantero estrella
En Madrid hay una ansiedad palpable mientras Mbappe regresa a España para someterse a pruebas médicas exhaustivas, según Mundo Deportivo. Los servicios médicos del club están desesperados por determinar el alcance exacto del daño.
Una distensión leve podría limitar su ausencia a dos o tres semanas, mientras que una lesión moderada supondría entre cuatro y seis semanas de baja. En caso de complicaciones, su recuperación podría prolongarse entre ocho y doce semanas.
Hubo un atisbo de noticias positivas tras el pitido final en Turquía. Se vio a Mbappe salir del vestuario sin ayuda de muletas, aunque caminaba con una ligera cojera.
El Madrid sufre un revés en medio de la preocupación por la plantilla
El momento de esta lesión difícilmente podría ser peor para el Real Madrid. El conjunto español ya se siente vulnerable en una fase complicada de su campaña.
El equipo se ha visto afectado por el rendimiento irregular de Vinicius Junior en las últimas semanas. Además, la plantilla ya está lidiando con varias lesiones, entre ellas las de Federico Valverde, Rodrygo y Brahim Diaz, lo que reduce aún más sus opciones.
- AFP
Se avecina un calendario de octubre de altos vuelos para el Real Madrid
El Madrid se prepara para una serie de partidos de alto perfil en las próximas semanas. Tiene previsto recibir al Villarreal en Liga el 10 de octubre antes de viajar para enfrentarse a la Roma en la Champions League cuatro días después.
La prueba decisiva de este próximo tramo llegará el 25 de octubre con el Clásico en el Nou Camp. Enfrentarse a su rival sin Mbappe es un escenario que está causando una seria alarma. Todas las miradas se centran ahora en los próximos exámenes médicos en Madrid. Tanto los aficionados como el personal del club rezarán por noticias positivas sobre la rodilla izquierda del capitán.
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