AFP
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El Real Madrid ofrece una actualización sobre la lesión de Fede Valverde después de que Jose Mourinho estallara por la entrada no sancionada de Kang-in Lee
El centrocampista sufre un grave traumatismo de tobillo
El Real Madrid ha emitido oficialmente un parte médico sobre Valverde tras el caliente choque del domingo contra el Atlético de Madrid. El club confirmó que el centrocampista uruguayo ha sufrido una grave lesión en el tobillo izquierdo después de recibir un pisotón de Kang-in Lee en una entrada durante la derrota por 2-1. El árbitro Miguel Angel Ortiz Arias no castigó al jugador del Atlético ni siquiera con tarjeta amarilla, pese a ver la acción de cerca.
En un comunicado difundido a través de los canales oficiales del club, el Real Madrid aclaró el alcance de los daños detectados en la primera ronda de pruebas. El comunicado señalaba: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el partido de esta tarde. Valverde será sometido a más pruebas en las próximas horas».
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Mourinho reacciona a la polémica arbitral
La lesión no ha hecho más que aumentar la frustración en el seno del Real Madrid tras un partido marcado por las polémicas arbitrales. Jose Mourinho fue especialmente contundente sobre el trato que recibieron sus jugadores sobre el césped. El técnico vio cómo el Atlético de Cristian 'Cuti' Romero se libró de la tarjeta roja después de impactar con los tacos en la rodilla izquierda de Jude Bellingham durante un balón dividido. Arias mostró inicialmente tarjeta amarilla a Bellingham, pero, después de ser llamado al monitor por el asistente de VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez, anuló la amonestación y mostró amarilla a Romero en lugar de expulsarlo.
En su rueda de prensa posterior al partido, Mourinho no se mordió la lengua en sus críticas al equipo arbitral, señalando tanto al árbitro de campo como al asistente de VAR. «El árbitro no tenía experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un mal árbitro que solo ha hecho partidos menores. Felicidades al comité arbitral por este nombramiento», bramó Mourinho. «Pero el señor Trujillo sí tiene historial con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna. Es un asistente de VAR con mucho historial».
Preocupación por Valverde durante el parón internacional
Valverde logró seguir sobre el terreno de juego hasta completar el partido, pero su movilidad se vio claramente mermada en los compases finales. La gravedad del diagnóstico pone muy en duda su próxima participación con la selección uruguaya, mientras el equipo de Diego Forlan prepara dos amistosos internacionales contra Japón el 24 de septiembre y Corea del Sur el 28 de septiembre.
Valverde ha sido una figura indispensable para Mourinho esta temporada, consolidándose como un titular clave en el esquema del técnico portugués. El centrocampista ha participado en los ocho partidos disputados hasta ahora en todas las competiciones, aportando un gol en la Champions League.
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¿Qué será lo siguiente para el Real Madrid?
La derrota del domingo hace que el Real Madrid caiga hasta la cuarta posición de la clasificación de La Liga con 15 puntos, a seis del líder, el Barcelona. Tras el parón internacional, el equipo de Mourinho buscará reconducir su campaña doméstica cuando reciba al Villarreal el 10 de octubre, antes de viajar a Italia para enfrentarse a la Roma en la Liga de Campeones.
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