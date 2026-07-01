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«El Real Madrid no se saldrá con la suya»: el presidente del Barcelona critica las «rabietas» de Florentino Pérez e insiste en que la UEFA está del lado del campeón de La Liga
Laporta desestima la queja del Real Madrid
Tras su investidura como presidente del Barcelona, Laporta respondió a la tensión con el Real Madrid. La última escalada llegó cuando Pérez presentó a la UEFA un extenso expediente sobre el caso Negreira, buscando sanciones severas contra el club catalán.
Según Mundo Deportivo, Laporta restó importancia a la amenaza y la tachó de maniobra desesperada para desviar la atención. En el Spotify Camp Nou declaró: «No se saldrán con la suya. Sabemos lo que piensa la UEFA y no lo conseguirán. Es solo otra rabieta para alargar un asunto sin sentido que no prosperará».
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Desviar la atención de los problemas internos del club
El presidente del Barcelona cree que el Madrid usa la vía legal para ocultar sus problemas internos. Pérez provocó indignación al afirmar que le robaron 14 ligas, pero Laporta respondió señalando las dificultades del Madrid en su transición a sociedad anónima.
Laporta se burló de la situación en el Santiago Bernabéu, asegurando que la denuncia ante la UEFA es una cortina de humo. «Les ha venido muy bien armar jaleo y desviar la atención de otros asuntos: su preocupación por transformarse en sociedad anónima y otros temas que no les están saliendo del todo bien, como que no habrá música y que no saben dónde tendrán que aparcar», añadió.
El presidente del Barça exige pruebas
Las tensiones entre los dos grandes del fútbol español han alcanzado un mínimo sin precedentes, y Pérez ya había declarado anteriormente que la relación estaba completamente rota. A pesar de que el Madrid alardea de un documento de unas 500 páginas que tiene previsto presentar ante el organismo rector del fútbol europeo, Laporta insistió en que los procedimientos judiciales en sí cuentan una historia muy diferente.
Laporta añadió que el proceso no ha aportado pruebas concretas de los rivales y afirmó: «Es un proceso ante tribunales ordinarios. Hemos presentado nuestras pruebas; ellos, ninguna».
El Barcelona ya amenazó con demandar a Pérez si no se retracta.
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¿Qué les depara el futuro a los rivales del Clásico?
El Barcelona aguarda la respuesta oficial de la UEFA a la documentación que presentó el Real Madrid. Mientras, Laporta y su equipo jurídico están listos para demandar penalmente a Pérez por difamación si no retira sus acusaciones de corrupción. Esta guerra fuera del campo no cede, lo que amenaza con ensombrecer la próxima temporada con duras batallas judiciales y una profunda hostilidad entre las instituciones más importantes de España.