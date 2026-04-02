Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid, molesto por la gestión de Thomas Tuchel respecto a Jude Bellingham durante su convocatoria con la selección inglesa
La frustración del Madrid tras un viaje «inútil»
El diario español «Marca» calificó el viaje de «inútil», ya que planteó «más preguntas que respuestas» para el Real Madrid. Después de que Jude Bellingham jugara solo unos minutos con los blancos en su reciente victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid tras regresar de una lesión, el club esperaba que disfrutara de minutos de juego valiosos para recuperar su forma física o que permaneciera en España para centrarse en su recuperación bajo la supervisión de su equipo médico. Sin embargo, el entrenador Tuchel prefirió mantenerlo en el banquillo.
- Getty Images Sport
Tuchel explica su enfoque prudente
Tuchel insiste en que la decisión de dejar fuera a Bellingham en el empate 1-1 contra Uruguay y en la sorprendente derrota por 1-0 ante Japón fue una decisión meditada. El seleccionador alemán antepuso la salud a largo plazo del jugador a los resultados de los amistosos, sobre todo con el Mundial de 2026 en el horizonte.
En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuchel dijo: «Creo que es un riesgo demasiado grande. Por lo tanto, lo más probable es que él [Bellingham] no juegue. Todos nos hemos beneficiado de que formara parte del equipo. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100 % en todos los entrenamientos. Así que, aunque ha tenido muy, muy buen aspecto, seguimos manteniéndolo al margen para no correr riesgos. La lesión es muscular, es muy específica, y no queremos bajo ningún concepto que se vuelva a lesionar en este momento de la temporada. Y para él también ha sido muy positivo estar en la concentración. Ha estado excelente».
Se avecina un partido decisivo de la Liga de Campeones
El Real Madrid considera que la negativa de Tuchel a conceder a Bellingham siquiera unos minutos de juego «no ha contribuido mucho» a que esté a punto para el próximo partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. El club opina que, si Bellingham estaba en condiciones de entrenar con la selección nacional, debería haber sido alineado para ayudarle a recuperar el ritmo antes de volver a la competición nacional de cara a la recta final de la temporada.
- Getty Images
El papel de Bellingham en la selección inglesa
Tuchel sigue convencido de que la gira ha sido beneficiosa, a pesar de que Bellingham no haya disputado ningún partido. Sin embargo, las tensiones entre la Federación Inglesa y el Real Madrid hacen pensar que las futuras convocatorias del centrocampista serán objeto de un minucioso escrutinio, sobre todo si persisten las dudas sobre su estado físico. Por ahora, todas las miradas vuelven al Bernabéu para ver si Bellingham es capaz de sacudirse el óxido y desempeñar un papel clave en el intento del equipo por conseguir el doblete de La Liga y la Liga de Campeones en las próximas semanas.