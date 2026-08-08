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El Real Madrid identifica una alternativa a Rodri por 30 millones de euros mientras la estrella del Manchester City se acerca a un sorprendente fichaje por el Barcelona
La reconsideración del centro del campo del Madrid
El Real Madrid ha activado un plan de contingencia de 30 millones de euros después de admitir que es cada vez más probable que Rodri firme por su gran rival, el Barcelona. El internacional español era el objetivo prioritario de Perez para aportar liderazgo veterano y disciplina táctica a la sala de máquinas del Santiago Bernabéu.
Sin embargo, con Rodri supuestamente optando por el proyecto deportivo del Camp Nou, el Madrid ha cambiado rápidamente de rumbo. Su atención se ha centrado ahora en Mokio, la sensación de 18 años del Ajax, según Fichajes. Los ojeadores del Real Madrid están convencidos de que el versátil centrocampista defensivo posee los atributos físicos y el enorme margen de crecimiento necesarios para triunfar en LaLiga.
- AFP
Un cambio de estrategia en el mercado de fichajes
Decantarse por Mokio supone un cambio significativo respecto a la estrategia de fichajes original del Madrid. Mientras que Rodri habría llegado como un producto acabado y consolidado por más de 60 millones de euros, el adolescente del Ajax es visto como una inversión a largo plazo.
A pesar de su juventud, Mokio cuenta con un currículum impresionante en el Johan Cruyff Arena. Cuando firmó su última ampliación de contrato en abril de 2026, el joven ya había acumulado 48 apariciones oficiales con el primer equipo y seis goles para el conjunto de Ámsterdam. Su capacidad para desempeñarse en múltiples funciones tácticas no ha hecho más que aumentar su atractivo para la cúpula del Madrid.
El Ajax tiene la sartén por el mango
Sacar a Mokio de la Eredivisie no será una tarea sencilla. El Ajax no está sometido a ninguna presión financiera inmediata para desprenderse de su prometedor canterano, que tiene asegurado un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2031.
Aunque los 30 millones de euros son la valoración inicial que manejan personas cercanas a la capital española, el gigante neerlandés podría exigir sin problemas una prima por su joya de la corona. El Madrid debe presentar una propuesta convincente para persuadir tanto al jugador como a su club de que autoricen un traspaso tan poco después de su reciente renovación.
- Getty Images
A la espera del efecto dominó de Rodri
El Real Madrid paralizará cualquier negociación formal por Mokio hasta que el traspaso propuesto de Rodri al Barcelona se confirme oficialmente. Una vez que se cierre el movimiento de la estrella del City a Cataluña, se espera que el Real Madrid acelere sus conversaciones con el Ajax. Asegurar a Mokio encajaría perfectamente con la exitosa y prolongada política del Madrid de fichar talento adolescente de élite antes de que su valor de mercado se dispare.
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