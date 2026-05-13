¡El Real Madrid estaría loco si volviera a fichar a José Mourinho! Su posible regreso al Bernabéu evidencia la desesperación de Florentino Pérez

Su primer Clásico fue una humillación, pero luego Mourinho sacó de quicio a Guardiola y avivó la tensión política y pasional del partido, hasta provocar divisiones en la selección española.

Ese clima le favorecía, y con su juego cínico acabó con la sequía de tres años sin títulos del Madrid al vencer en la final de la Copa del Rey de 2011 al que muchos consideran el mejor equipo de la historia, para luego arrebatarle a los catalanes el trono de La Liga un año después.

En verano de 2013 se marchó y a pocos importó, salvo a Pérez. Durante una etapa cada vez más turbulenta, Mourinho se había enemistado con prácticamente todo el mundo relacionado con el club —desde los jugadores hasta la prensa—, pero Pérez pensó en volver a nombrar al portugués como entrenador en 2015, 2016, 2018 y 2023, y ahora está realmente a punto de hacerlo.

Entonces, ¿es el momento adecuado para que Mourinho vuelva al Real Madrid? ¿O se trata de un desastre anunciado?